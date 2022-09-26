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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診、居隔、居家檢疫不能進投票所　立委2解方籲滾動調整

記者黃翊婷／綜合報導

我國最快10月13日實施入境「0+7」方案，但關於確診、居家隔離或居家檢疫者能否在11月26日當天外出投票，目前仍沒有定案。各黨派立委紛紛向中選會喊話，希望能盡快做好滾動調整和配套措施，例如安排特定動線或是在下午4點以後提供特定的投票時間等等。

▲▼投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲確診、居家隔離、居家檢疫者無法進入投票所。（示意圖／ETtoday資料照）

指揮中心發言人莊人祥15日曾在疫情記者會上表示，中選會目前規劃「確診者若還處於7天未解隔離」或「居家隔離、居家檢疫者」皆不能進入投票所投票；若是在4天自主防疫期間，必須有「2天內快篩陰性檢測結果」才能進入投票所。然而，邊境開放「0+7」方案最快將於10月13日實施，確診、居家隔離、居家檢疫者卻無法在11月26日當天出門投票，掀起各界議論。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨立委曾銘宗呼籲中選會不要死腦筋，距離投票日還有一段時間，中選會應該隨著疫情進行滾動調整，不可用舊的防疫指引去限制憲法賦予人民的權力，例如可以為確診者安排特定動線，或是在下午4點以後提供特定的投票時間；民眾黨立委張其祿也表示，台灣整體的開放速度已經比各國還要慢，只要做好配套措施，協助確診者投票並非完全不可行。

台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智22日帶領民眾到疾管署門口陳情，希望政府不要剝奪確診者的投票權。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

▲蘇煥智22日前往疾管署門口陳情，希望政府不要剝奪確診者的投票權。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

其實，關於確診者能否外出投票或是有無其他替代辦法的問題，也有部分參選人曾提出意見。無黨籍台北市長參選人黃珊珊就曾在媒體專訪中直言，確診者可以參加指考卻不能投票，是很奇怪的事情。台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智22日還曾帶領民眾到疾管署門口陳情，表示不應該用行政命令剝奪確診公民的投票權，希望能收回成命、重新安排。

不過，目前中選會尚未公布新的規劃，到時是否會開放讓確診、居家隔離、居家檢疫者進入投票所，一切還有待相關單位進一步研擬。

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