新北市長選舉林佳龍陷苦戰　侯友宜民調51.96%狠輾壓

▲新北市長侯友宜競選連任。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／新北報導

2022九合一大選11月26日登場，新北市長選戰藍綠兩強對決，民進黨新北市長參選人林佳龍多次發動猛攻，但似乎仍難撼動選情。根據最新民調，爭取連任的國民黨的侯友宜支持度過半，以51.96％輾壓林佳龍的21.74％，雙方相差30.22個百分點。

根據《自由時報》調查，這次的受訪者中，上次選舉投給侯友宜的有47.85％，投給民進黨的蘇貞昌則為21.11％，其他17.26％未投票，12.78％則是忘記了（含拒答）。而此次選舉，林佳龍支持度則拿下21.74％，但仍難敵強敵侯友宜的51.96％。

而在勝選看好度上，侯友宜為59.79％，林佳龍則為8.96％，沒有意見（含拒答）則有31.25％。進一步交叉分析發現，侯友宜在各年齡層都領先，其中最受受青壯年族群青睞，20至59歲支持度都超過五成，但林佳龍平均僅一成五至兩成五。

該調查為自由時報民意調查中心於9月21至9月23日晚間進行，成功訪問新北市1075位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣，並對受訪者性別與年齡加權；經費來自自由時報社。