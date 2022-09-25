蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　李德維晚間道歉！

▲國民黨立委、蔣萬安團隊發言人李德維。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維日前表示，民進黨台北市長參選人陳時中僅是牙醫、連醫師都談不上，引起台北市醫師公會理事長蕭仰嶔不滿。對此，李德維25日晚間透過臉書致歉，「超級抱歉無意冒犯」，強調讓人感到不快，絕非他的原意，還請包涵。

牙醫師出身的民進黨台北市長參選人陳時中25日出席牙醫界後援會成立大會，蕭仰嶔在致詞時表示，蔣萬安競選團隊發言人日前稱「牙醫師還稱不上是醫師」等語，這種說法對其職業不尊重，他要代表台北市牙醫師公會提出嚴正抗議，「蔣萬安道歉！希望蔣萬安團隊跟我們道歉，也有所回應」，牙醫師是在《醫師法》之下負責口腔疾病的診治，維護國人的口腔健康，與中西醫一樣都在該法之下，這點無庸置疑。

中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷補充，他要代表全國5.6萬多位牙醫師以及將近10萬相關工作同仁表達嚴正抗議，「（陳時中）部長您委屈了！」擔任市長不需要有非常顯赫的學經歷，而是需要從過去工作經驗中對人、對事的態度來看他是否是好市長，而陳時中是能夠帶領團隊向前行的領導者，讚美陳是「牙醫之光」。

對此，李德維晚間透過臉書致歉，強調牙醫當然是醫師，醫師法很明確，自己也常常看牙醫，「超級抱歉無意冒犯」。他也進一步解釋，當時陳時中指蔣萬安應該先歷練立法院各個委員會，才能來選市長，因此他直接點出，當過衛福部長的陳時中邏輯完全謬誤，醫師若沒有歷練過所有科別，那不就不能出任衛福部長，「按照陳時中自己的邏輯，過去擔任牙醫的他不就也沒資格擔任衛福部長？」

李德維說，這個訪問他是完全依循陳時中的邏輯回答媒體訪問，突顯陳時中的荒謬，卻因媒體報導，似乎讓他認為陳時中是牙醫，不是醫師，因而不能擔任衞福部長，「因這篇報導讓人感到不快，絕非我的原意，還請包涵」。