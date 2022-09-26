高虹安PO網美照　底下一票留言「這林智堅政績耶」

▲高虹安在新竹州圖書館拍照，拿著一本書，面露微笑不看鏡頭，加上外頭有陽光從窗戶灑進來，看來十分唯美。（圖／翻攝高虹安臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安在臉書發文，PO出一張她和新竹州圖書館的合照，結果被下面一票網友留言，「這是林智堅的政績耶！很美吧」、「感謝高度推崇林智堅市長政績」、「謝謝妳背書啊」。

根據高虹安的照片，她拿著一本書，面露微笑不看鏡頭，加上外頭陽光從窗戶灑進來，看來十分唯美，宛如網美照。她發文寫道，你們假日都做什麼來釋放掉一周忙碌呢？圖書館現在有「管」特展到10月，除了書籍也有許多好逛好拍的，歡迎大家一起來 ，「看展之餘也能欣賞古蹟風采，快相約來去圖書館。」

不過，許多網友在底下留言表示，這是前新竹市長林智堅的政績，「這林智堅政績啊」、「智堅與慧虹的政績，請大家支持沈慧虹，延續新竹市的美學」、「這間是林智堅修整的，記得好好感謝他」、「這是林智堅的政績耶！很美吧」、「這林智堅政績欸，謝謝妳背書啊。」

▼一票網友在高虹安臉書留言「這是林智堅政績」。（圖／翻攝高虹安臉書）

還有網友感嘆，「您知道您所在的這個地方，本來是什麼樣子嗎？它今天可以進化成讓您拍照的美麗圖書館，是林智堅市長努力下的成果嗎？」

對於高虹安在臉書貼出新竹州圖的照片，民進黨新竹市長候選人沈慧虹表示，高在新竹到處所發的網美照，包括新竹州圖、辛志平故居等，這些都是林智堅市長、沈慧虹市政團隊以及新竹市民共同努力的成果，高虹安的網美照怎麼照都是8年政績。

被問及林智堅近期多次同台輔選，民眾反應如何？沈慧虹指出，兩人合體的百工百業後援會、親子場、新竹公園透明市集，遇到的市民都親切、熱情，也豎起大拇指鼓勵延續新竹光榮。她也說，新竹人都知道，8年新竹的改變跟成績，都是努力建設而來，並非一步登天。

針對高虹安失言後，不少公眾人物臉書因評論該事件相繼被出征，沈慧虹表示，希望高虹安好好約束網軍，不應該用這種方式針對私領域攻擊，惡意留言已引起民眾反感，應回歸公共議題的理性討論。

▲▼沈慧虹表示，高虹安的網美照怎麼照，都是林智堅和她的8年政績。（圖／記者陳凱力翻攝、沈慧虹競選辦公室提供）

▲▼網友大讚新竹州圖書館是林智堅政績。（圖／資料照／新竹市政府提供）

