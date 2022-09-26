周玉蔻猛攻晶華緋聞案　北市長預測當選率變動「他暫時領先」

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日連轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，直指其父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，引發各界熱議。而這起事件可能也對呈現「三腳督」局面的台北市長選戰產生影響，在最新的預測當選率中，蔣萬安的預測當選率為38.0％，不降反升；民進黨參選人陳時中則下降至34.8％；無黨籍參選人黃珊珊也小幅降低至27.2％。

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安角逐台北市長，選情呈現「三腳督」局面。（合成圖／ETtoday資料照）

周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安，先後爆料其父蔣孝嚴非蔣家血統、晶華醜聞案等，甚至直指晶華醜聞女主角是張淑娟（張將在26日上午10點30分前往北檢提告），引發各界熱議，還被藍白陣營定調「票投陳時中，就是支持周玉蔻」。對此，陳時中表示和周玉蔻並無私交，被外界解讀是在切割。

然而，根據《網路溫度計》網站公布的「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」統計資料顯示，25日發布的最新預測當選率部分，蔣萬安從9月15日的36.7％上升至38.0％，暫居第一；陳時中則從9月15日的36.0％下跌至34.8％；黃珊珊也由9月15日的27.3％小幅下跌至27.2％。