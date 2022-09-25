周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

▲周玉蔻被質疑與陳時中關係匪淺，仍不諱言重申「我就是愛阿中」。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

資深媒體人周玉蔻近日緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安，先後爆料其父蔣孝嚴非蔣家血統、晶華醜聞案等，被藍白陣營定調「票投陳時中，就是支持周玉蔻」。不料民進黨台北市長參選人陳時中回應，2人並無私交，被外界解讀是切割。對此，周玉蔻25日晚間嗆明「我就是愛阿中」結果釣出柯本人回應，短短1小時破萬人按讚。

周玉蔻25日晚間在臉書表示，「柯文哲吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！你柯文哲的高腰褲太醜！聽到你講我的名字就想吐！以後不准你柯文哲講『周玉蔻』三個字，討厭死了！」沒想到釣出柯文哲在留言「只有祝福！」引發網友爭相朝聖，短短1小時按讚數破萬，甚至超越原先動態。

▼柯文哲本人僅回4字「只有祝福」，引發網友朝聖。（圖／翻攝自臉書／周玉蔻）

周玉蔻頻頻追打蔣萬安家世及蔣孝嚴多年前誹聞，還在節目上喊出「投給陳時中，就是投給周玉蔻」、「喜歡周玉蔻，就投給陳時中」，甚至不惜洗版發文，點名嗆聲連勝文、黃國昌、王鴻薇、郭正亮、吳子嘉、陳鳳馨、李明依等人，被質疑與陳時中關係匪淺。

陳時中25日上午到太平市場掃街，受訪時重申自己與周玉蔻一點私交都沒有，公務上一個是媒體人、一個是執行政策的政務官，只有需要說明政策時，才會上節目接受社會挑戰。不過，周玉蔻對「切割說」不以為然，強調這是「放電」開示，不會被外界挑撥。

針對陳時中連日來澄清，民眾黨主席柯文哲24日表示，陳時中說平常和周玉蔻沒有聯絡，但卻上了周玉蔻專訪12次，陳時中與周玉蔻就像吸毒一樣，戒毒已經來不及，現在才裝不熟，已經太慢了，相信陳現在一定陷入「戒毒症候群」，一定很痛苦。

▼柯文哲留言的按讚數超越周玉蔻原文。（圖／翻攝自臉書／周玉蔻）

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