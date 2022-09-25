周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

▲柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

面對媒體人周玉蔻對國民黨台北市長參選人蔣萬安身世的爭議言論，民進黨台北市長參選人陳時中25日上午切割周玉蔻，但周玉蔻認為這叫「放電」開示，使台北市長柯文哲大酸「兩人最好綁在一起」。周玉蔻晚間在臉書罵柯文哲吃飛醋、高腰褲太醜，釣出柯文哲親自回應「只有祝福」。

周玉蔻25日晚間5時20分在臉書發文，「柯文哲吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！你柯文哲的高腰褲太醜！聽到你講我的名字就想吐，以後不准你柯文哲『周玉蔻』三個字，討厭死了。」面對周玉蔻言論，柯文哲則於臉書粉專底下留言「只有祝福」。

關於周玉蔻被陳時中切割稱「沒私交」，柯文哲25日下午參觀龍山文創基地時表示，現在才與周玉蔻裝不熟，「太慢了啦！」陳時中這3年接受周玉蔻專訪12次，現在卻說不認識對方，這樣太慢了，「凡走過必留下痕跡，而且這段時間周玉蔻太多特權了。」

至於周玉蔻在臉書上說陳時中行為是「放電」開示，柯文哲稱，這兩個最好就綁在一起，他會每天講「票投陳時中就是支持周玉蔻」，看陳時中承受不承受的了。

媒體追問，周玉蔻的言論對陳時中選情有無影響？柯文哲強調，陳時中、周玉蔻最好綁在一起，「周玉蔻繼續對他放電啊！」有看到國民黨台北市議員徐巧芯說的「時指緊蔻」、「玉時俱焚」等名詞，「我自己讀了都笑得要死。」

▼柯文哲回應周玉蔻。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）