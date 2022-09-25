　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

▲▼黃珊珊競選總部成立大會,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

面對媒體人周玉蔻對國民黨台北市長參選人蔣萬安身世的爭議言論，民進黨台北市長參選人陳時中25日上午切割周玉蔻，但周玉蔻認為這叫「放電」開示，使台北市長柯文哲大酸「兩人最好綁在一起」。周玉蔻晚間在臉書罵柯文哲吃飛醋、高腰褲太醜，釣出柯文哲親自回應「只有祝福」。

周玉蔻25日晚間5時20分在臉書發文，「柯文哲吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！你柯文哲的高腰褲太醜！聽到你講我的名字就想吐，以後不准你柯文哲『周玉蔻』三個字，討厭死了。」面對周玉蔻言論，柯文哲則於臉書粉專底下留言「只有祝福」。

關於周玉蔻被陳時中切割稱「沒私交」，柯文哲25日下午參觀龍山文創基地時表示，現在才與周玉蔻裝不熟，「太慢了啦！」陳時中這3年接受周玉蔻專訪12次，現在卻說不認識對方，這樣太慢了，「凡走過必留下痕跡，而且這段時間周玉蔻太多特權了。」

至於周玉蔻在臉書上說陳時中行為是「放電」開示，柯文哲稱，這兩個最好就綁在一起，他會每天講「票投陳時中就是支持周玉蔻」，看陳時中承受不承受的了。

媒體追問，周玉蔻的言論對陳時中選情有無影響？柯文哲強調，陳時中、周玉蔻最好綁在一起，「周玉蔻繼續對他放電啊！」有看到國民黨台北市議員徐巧芯說的「時指緊蔻」、「玉時俱焚」等名詞，「我自己讀了都笑得要死。」

▼柯文哲回應周玉蔻。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

▲▼柯文哲回應周玉蔻。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
能牽手走一輩子「3對星座CP」出爐　第1名剛認識頻率就對了
盤腿、翹腳都易水腫！醫：壓5秒↑不回彈「小心腎衰竭」　4動作
抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損
李易峰獲釋短片瘋傳！　「低頭快步回公司」
《哭聲》男星酒駕被捕！「已達吊銷駕照程度」居民報警逮人
吳淡如喝57度烈酒「隔天嘴巴超痛」　一摸竟出現大硬塊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

反嗆侯友宜陣營劃不到重點　何博文：偽造聲明是事實

外交部譴責北韓試射彈道飛彈　「破壞區域和平穩定不負責任行為」

蔣萬安到台大主動跟同學握手、自拍　熱情之舉勝過陳時中、黃珊珊

藍嗆牙醫連醫師都談不上　陳時中斥不懂歷史：不因污衊而退怯

蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　他氣炸嗆道歉「陳時中是牙醫之光」

入北市大辦競選活動！議員批「暗黑影響力」　黃珊珊：蔣萬安也有

「我們提供的聲明全篇都是真的」　侯競辦反擊：何博文未充分查證

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

媽問3歲女兒「胎內記憶」　她曝：我只選把鼻沒選妳

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

周玉蔻臉書酸「高腰褲太醜」只愛陳時中　釣出柯文哲親回4字

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

反嗆侯友宜陣營劃不到重點　何博文：偽造聲明是事實

外交部譴責北韓試射彈道飛彈　「破壞區域和平穩定不負責任行為」

蔣萬安到台大主動跟同學握手、自拍　熱情之舉勝過陳時中、黃珊珊

藍嗆牙醫連醫師都談不上　陳時中斥不懂歷史：不因污衊而退怯

蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　他氣炸嗆道歉「陳時中是牙醫之光」

入北市大辦競選活動！議員批「暗黑影響力」　黃珊珊：蔣萬安也有

「我們提供的聲明全篇都是真的」　侯競辦反擊：何博文未充分查證

全國製茶技術競賽結果出爐　新北青農囊括半數獎項

能牽手走一輩子「3對超甜星座CP」出爐！第1名剛認識頻率就對了

南投9成社區活動中心和老人會館無AED　縣府：3至4年內全面裝設

米蘭時裝周／FERRAGAMO、BALLY換設計師後首秀驚艷時尚迷！成功擺脫老牌印象

周玉蔻告白「我就愛阿中」！釣出柯文哲本人神回　萬人朝聖笑瘋

「難忘經典嘟福對決」　郭郁政找偶像合照好滿足

李易峰獲釋短片瘋傳！　「低頭快步回公司」粉絲哽咽打氣：加油

求職者到場就喊「預支1萬元」！面試官見附加條件氣炸：我很好騙？

這樣煮太危險...抖音瘋「這一物」煎雞肉　美FDA警告：器官恐受損

交男友要過五月天阿信這關？　琳誼親揭真相...公開感情狀態！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

快訊／切割周玉蔻！陳時中：一點私交都沒有

陳時中和周玉蔻交情有多好？　他列6點曝「情深意濃」

陳時中自曝情史　支持者看完笑了

陳時中切割是「放電」開示！　周玉蔻告白：我敬愛你

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

周玉蔻猛攻陳年緋聞　陳時中：不牽扯無辜的人

被周玉蔻酸「太醜」　柯：祝福！

被問柯文哲最爛的政策是什麼？　陳時中：罄竹難書

反拍記者挨罵！　高虹安喊「秀手機殼」：機靈化解狀況

北市中山北路、北安路口　10月起2階段開放機車

蔣萬安發言人酸「牙醫不是醫師」　他氣炸嗆道歉「陳時中是牙醫之光」

周玉蔻曝猛攻蔣家「32年前導火線」：世紀大騙局

漂亮女兒意外成選戰「嬌點」　徐定禎打趣：若早被發現我4年前就當選

「高虹安加工博論參考書目沒加注」　政大教授：不符學術論文規範

更多熱門

相關新聞

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

確定要告了！張淑娟明10：30親自赴北檢　向周玉蔻提告

面對媒體人周玉蔻近期連轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，直指父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，張淑娟25日透過國民黨台北市議員王鴻薇表示，將於26日上午10時30分，在律師陪同下親自到台北地檢署對周玉蔻提告。

黃入校辦競選活動　她批暗黑影響力

黃入校辦競選活動　她批暗黑影響力

柯文哲：蔣萬安「權力無能」釘不出成績

柯文哲：蔣萬安「權力無能」釘不出成績

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌：我對陳時中很有信心

周玉蔻猛攻蔣萬安影響選情？　蘇貞昌：我對陳時中很有信心

柯：陳、周綁在一起「繼續放電」

柯：陳、周綁在一起「繼續放電」

關鍵字：

北市台北市台北市政府周玉蔻柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

浴室矽利康發霉！網曝神招：一晚就有效

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！ 「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻

快訊／7-11開出3張千萬發票

遊戲實況主爆偷吃女粉人妻！綠帽夫提告結果曝

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面