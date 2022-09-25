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改善喜樹、灣裡地區淹水　停20抽水站新建工程即將開工

▲台南市喜樹灣裡地區市地重劃工程，辦理喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，工程將於11月開工，預計2024年底完工啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市喜樹灣裡地區市地重劃工程，辦理喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，工程將於11月開工，預計2024年底完工啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，南區喜樹、灣裡聚落為台南市易淹水災區，他上任後即加強指示針對南區喜樹、灣裡地區進行治水方針策略檢討及環境活化改造，其中針對台86分流箱涵出口易受潮汐影響排放及出口段沙灘淤積問題，也積極編列預算進行改善。

黃偉哲市長說，配合「台南市喜樹灣裡地區市地重劃工程」，辦理喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，工程將於11月開工，預計2024年底完工啟用。

▲台南市喜樹灣裡地區市地重劃工程，辦理喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，工程將於11月開工，預計2024年底完工啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局說明，喜樹、灣裡地區因地勢低窪，豪大雨時常因台灣海峽潮位上漲，導致聚落內水難以排除，必須以機械方式進行抽排，而明興路以東及台17線至省躬三街高地排水，依地形漫流至喜樹、灣裡低地區域，加遽民眾淹水之苦，為有效解決此問題，水利局遵循總合治水策略，以「高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水」雙管齊下的方式進行淹水改善。

水利局接續說明，針對明興路以東及台17線至省躬三街等地勢較高處，目前已經正在辦理截流箱涵建置計畫，歷年已陸續完成明興路截流箱涵工程(第1、2標) ，2020年度完成「台南市南區明興路截流治理工程」，而2022年辦理發包「台南市南區省躬三街箱涵延伸工程」，2023年4月底投入防汛作業，完成高地截流下水道系統建置；針對區域排水改善，亦完成台86分洪箱涵工程、灣裡排水堤後增設抽水設備工程及灣裡排水護坡改善工程，強化聚落排水能力，而地勢較低處，除目前已完成之喜樹抽水站(25cms)及灣裡抽水站(20cms)外，目前積極辦理興建抽水量24cms的停20抽水站，總經費5.18億元，颱洪期間於潮位過高時將聚落內水抽排至外海，可進一步提昇當地防洪能量；平時期間，亦可利用抽排設備辦理台86分流箱涵出口淤砂清理，維護喜樹、灣裡地區排水設施。

▲台南市喜樹灣裡地區市地重劃工程，辦理喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程，工程將於11月開工，預計2024年底完工啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局最後表示秉持治水「沒有最好、只有更好」，持續精進作為，保障市民生命財產安全。而本次施工範圍(台86北側側車道)部分路段，施工期間可能有短時封閉或臨時縮減車道情況，水利局將監督施工廠商確實辦理交通維持設施，請用路人注意並遵循交通指引，相關交通資訊也都會公布在網站上，歡迎民眾多加利用查詢，也感謝民眾於後續施工期間之諒解與配合。

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