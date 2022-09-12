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大陸 大陸焦點 特派現場

白貓趁主人睡覺開閥放水！　她醒來驚見2層樓被淹「以為是幻覺」

▲▼白貓半夜開閥放水淹家 。（圖／極目新聞）

▲女主人一覺醒來發現家裡的兩層樓都被淹了。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

調皮的毛小孩令主人又愛又氣，北京一名任姓女子近日睡醒後，發現整個房子已經「水漫金山」，一腳踩下地板，積水已淹過腳面。原來，任女的貓咪半夜打開了閥門，恰好下水道被貓糧堵住，導致家裡淹水。

據《極目新聞》報導，任女從事龍貓繁育工作，家裡有許多動物，另外也養了2隻貓，其中大的那隻叫小虎，是去年冬天在社區院子里撿的流浪貓。小虎平時非常淘氣，經常會打翻花盆、抓破沙發等。

7日早上任女起床後，眼前的一幕令她當場傻眼，房間內滿是積水，「還以為出現了幻覺」，聽到洗手間內傳出的聲音，她走近才看到水閥門打開著，一直在往外流水。

▲▼白貓半夜開閥放水淹家 。（圖／極目新聞）

▲小虎。（圖／極目新聞）

任女說，因為兩隻貓晚上喜歡折騰，因此每天夜間就把牠們放在洗手間內，早上再放出來，結果那天晚上貓咪把水閥門打開，恰好下水道被貓糧堵住，所以水漫出來了，「小虎當時躲在衛生間的高處，我一開門牠一下就跳出去了，怕我批評牠。我當時已經顧不上生氣了，只能先趕緊清理現場。」

任女家的木地板已經被泡壞，凹凸不平，樓下的廚房和房間也被淹，她只好將水閥門雙層加固，再購買了一個大籠子，預計之後晚上將貓放進籠子，不過雖然後果嚴重，但她沒有教訓小虎，「我壓根都打不過牠，牠從小就特別淘特別厲害。」

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