▲台南市強化智慧防災，全市建置271處淹水感測器，步公開於「台南水情即時通」APP，可供一般民眾查詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到全球氣候變遷的衝擊，短延時強降雨發生頻率提高，台南市除防洪工程建設外，並向利署爭取補助經費建置271處淹水感測器，分布於台南市33個行政區，淹水感測器資訊同步公開於「台南水情即時通」APP，可供一般民眾查詢，讓民眾及防災人員能在第一時間掌握資訊，即時通報防範淹水災情。

台南市水利局從2018起與水利署合作辦理智慧防汛網計畫，於台南市易積淹水路段裝設「淹水感測器」，搭配智慧防汛網即時回傳監測水深，讓防災人員在第一時間掌握資訊即時通報；近年更積極發展物聯網智慧防災，並獲IDC智慧水務國際大獎的肯定，透過智慧防汛網整合物聯網科技，加快各地決策與應變時效。台南市長黃偉哲要求市府團隊務必抱持「治水沒有最好、只有更好」的態度，降低淹水風險與損失。

水利局說明，淹水感測器可以快速讓民眾掌握當地積淹水災情，尤其是夜間時段，可有效減輕志工、民眾及相關單位負荷，並可輔助防、救災單位研判災情及後續因應方式。

淹水感測器設置地點以易淹水地區為主，一是歷年常有水患位置或重要觀察點位，二是人員不易到達或救災量能較為不足之處，並經水利局、公所人員等會勘後確認位置。

仁德區吳里長表示，感謝水利局和中央水利署幫忙，這些淹水感應器可以把資料傳到APP，讓里辦公室、里內自主防災社區和防災士能即時發現淹水情形，就能快速來幫助保全戶，讓保全戶的生命財產得到保障。將軍區吳里長也認為，有了淹水感應器，當有狀況時，就可以在第一時間知道哪些居民需要撤離，還能節省許多村里巡視的時間。

水利局表示，淹水感測器資訊同步公開於「台南水情即時通」APP，可供一般民眾查詢，民眾及防災人員可透過APP即時掌握路面淹水感測器之淹水資訊，淹水感測器達警戒值時，APP將主動推播訊息給民眾，讓民眾及防災人員能在第一時間掌握資訊，即時通報防範。

透過淹水感測器回傳的訊號，可以讓民眾即時反應，也有助於防災單位即時掌握積淹水災情、彌補人工通報災情的不足，於災後也能完整記錄淹退水歷程，讓水患資料提供後續淹水模擬或預報模式驗證及精進參考。