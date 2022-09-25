高虹安駁「公帑讀博士」　諷柯建銘：裝傻還是程度就這樣？



▲高虹安駁斥柯建銘「公帑讀博士」的說法，並反諷對方，是裝傻還是程度就這樣。（圖／高虹安競辦提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市長候選人高虹安25日面對媒體詢問有關世界高中和資策會等問題，強調「從未說過到世界高中演講」，她說選舉攻防可以，但不需要造謠抹黑，甚至誤植的媒體都已更正標題和內文，民進黨臉書仍繼續發新文造謠，連柯建銘總召都發表錯誤內容「資策會每一分錢都是公帑」。質疑對方「究竟是刻意裝傻不知道，還是程度就是這樣」！

高虹安強調，資策會員工不是公務員，資策會政府捐助比例未超過一半，是私法人，連預算書都不需要送立法院，自己出國的學費，每一分都是自己出的，對於資深如柯建銘的國會總召還能說出「每一分錢都是公帑」的錯誤發言，表示非常遺憾。

她表示，資策會是一個政府出資比低於5成的財團法人，其預決算本來就不屬立院審查的範圍，只需要送營運及資金運用計劃。而從資策會官網上可以看到111年度的資金運用計劃，列出了經濟部以外還有三十多個捐助機構，絕大多數都是如永豐餘、台塑、統一、東元、新光紡織、台泥、大同這類純民營的機構。

再從官網上近3年的受捐補助清冊中，也只有接受政府機關的「補助」而非「捐贈」。高虹安重申，這些補助基本上都是資策會執行政府部門委託或是向政府申請的研究計畫補助案，與資策會本身的捐助占比無關。就像是企業申請工業局科專補助，並不會因此就讓經濟部成為該公司的股東，更不可能因此主張該企業所發給員工的薪水或獎金的「每一分錢都是公帑」。

對於柯建銘的質疑，高虹安除了表示遺憾，也反擊「究竟是刻意裝傻不知道，還是程度就是這樣！」嚴正要求民進黨團對官網的烏龍造謠內容撤除並道歉，同時請柯總召停止造謠、抺黑，好自為之。如果民進黨無法停止抹黑造謠，年底選民只能用選票制止他們繼續造謠！

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