批陳時中沒把事做好　翟本喬：蔣萬安碰到周玉蔻「無限變沒下限」

▲黃珊珊競選總部策略長翟本喬。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長選戰激烈，無黨籍台北市長參選人黃珊珊25日舉辦競選總部成立大會，並公布競選團隊成員，由翟本喬擔任競選策略長，等同於競選總幹事職務。翟本喬點名民進黨參選人陳時中、國民黨參選人蔣萬安的口號，先酸陳時中以前沒把事情做好，再稱蔣萬安比較可憐，「你加台北等於無限」碰上媒體人周玉蔻後變「沒下限」。

黃珊珊25日上午在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦競選總部成立大會，並且公布競選架構，由身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲擔任競選總部榮譽主委，張昭雄及張哲揚擔任競選總部榮譽副主任委員，政策總顧問李鴻源、後援會總會長郭旭崧，以及等同於競選總幹事職務的翟本喬當「策略長」參與團隊運作。

▲黃珊珊競選總部成立大會。（圖／記者李毓康攝）

翟本喬致詞時表示，很多人好奇黃珊珊為何找他擔任這個職務，從另外2名參選人的競選總幹事來看，陳時中有立委吳思瑤，蔣萬安有立委林奕華，這些人相互關係為性別互補；但他與吳思瑤、林奕華不同之處，就是對方為長期政治工作者，而自己則在產業界做了十幾年，黃珊珊就是看上這點，希望能透過產業界經驗貼近市民、了解需求。

翟本喬提及，從這次競選主軸可看出來，有句老話叫「缺什麼補什麼」，陳時中說要把事情做好，「就是因為他以前沒把事做好，所以現在才說要把事做好。」而黃珊珊缺少各位偉大的市民，需要一起站出來齊步共贏，把台北市從藍綠惡鬥中解救出來，透過真正有用的政策造福民眾。

翟本喬說，蔣萬安比較可憐一點，打出「你加台北等於無限」口號，但卻沒想到這個「你」碰到周玉蔻後，「等於無限變成沒有下限」。但他同時也認為潑髒水戰爭該結束了，應回歸市政、真正對人民有益的東西，網路新聞看完可能很爽，但發洩完情緒後應回歸真正理性考量。

翟本喬形容，這些新聞就像是在看A片一樣，看完可能很爽，但回家決定另一半時，不會依據A片標準做選擇，「請大家看完這些激情新聞後笑一笑，回來仔細考量，在政策上怎樣才對市民最好。」