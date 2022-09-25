盧秀燕施政滿意77.5%　45.3%民眾認為她有努力解決空汙

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）



記者陶本和／台北報導

美麗島電子報近日發布最新民調，台中市長盧秀燕的施政滿意度維持77.5%，相較於8月成長5.4個百分點，不滿意度19.2％，減少3.2個百分點；至於台中空氣品質、改善空汙染方面，有45.3%民眾認為盧秀燕努力解決空汙，中央政府與台電公司，分別僅有9.2%與8.4％。

根據美麗島電子報日前公布的民調顯示，盧秀燕的信任度方面，有23.2%很信任、52.7%還算信任；而不信任度部分，8.3%很不信任、9.2%有點不信任，未有明確回答的有6.6％。

在過去三年多的施政滿意度上，盧秀燕獲得77.5%滿意，其中21.0%很滿意、56.5%還算滿意，相較於8月份，增加5.4個百分點；在不滿意度方面，不滿意的有19.2%，其中6.7%很不滿意、12.5%有點不滿意，比8月減少3.2個百分點。

至於年底台中市長選戰的支持度方面，代表國民黨爭取連任的盧秀燕，獲得59.4%支持，而民進黨市長參選人蔡其昌則有19.8%，無黨籍的陳美妃則僅有2.3%。

另外，美麗島電子報特別詢問台中民眾「盧秀燕市長就任3年半多以來，您認為誰比較重視台中的空氣品質，而且在努力改善台中的空汙問題，是中央政府、或盧秀燕市長、或台電公司？」根據調查結果，45.3%認為是盧市長、9.2%中央政府、8.4%台電公司，也有23.3%認為三方都差不多。

本次民調，於2022年9月13日至9月15日，由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，以中華電信公司台中市住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▲▼美麗島電子報日前公布最新台中市長選戰支持度、空氣品質改善民調結果。（圖／美麗島電子報）