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張善政空戰再出招　「年輕人才懂」兩款Line貼圖上線

▲▼張善政出了2款貼圖。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲張善政出了2款貼圖主攻年輕族群。（圖／翻攝自張善政臉書，下同）

記者郭玗潔／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政昨（24日）在臉書發文，宣布推出第二波「空戰武器」，分別是真人版「善哥的日常」與手繪版的「善哥的暖心問候」，真人版以日常用語為主，像是「笑死」、「奇怪的知識增加了」等，搭配張善政生動的表情，讓支持者直呼太可愛。張善政在臉書表示，為了方便大家幫忙拉票，團隊設計Line貼圖，讓大家一起參與「善哥的日常」，用潛移默化的方式，把善哥的理念融入在日常生活之中。

▲▼張善政出了2款貼圖。（圖／翻攝自張善政臉書）

張善政在臉書指出，為了方便大家幫忙拉票，團隊設計了兩版Line貼圖，讓大家一起參與「善哥的日常」，用最自然、潛移默化的方式，把善哥的理念融入在日常生活之中，「善哥Line貼圖，沒有花言巧語、巧飾裝扮，但是有理工男的認真做事、暖心陪伴。」

張善政舉例，例如與心儀的對象傳訊，「有點悶，去走走好不好？」，這時候善哥貼圖「善好」就派上用場了。又或者群組有人分享，說「雞蛋裡有骨頭」的人是國文不好，也可以默默的傳上善哥貼圖：「奇怪的知識增加了」輕鬆參與討論。

另外，若被問到為什麼支持張善政，最直接的就是回這句：「沒辦法，誰叫我愛桃園」；萬用貼圖「呵呵呵呵呵呵呵」，則可以讓招牌笑聲，縈繞在朋友的腦海中

張善政競辦發言人曾俊豪表示，選戰進行到現在，陸戰跟空戰都要加足火力，陸戰的部分，候選人每天十多個行程，勤走基層打拚，空戰的話，團隊則強化新媒體的擴散，藉此增加候選人的曝光度，提升正面形象，「日常生活已經離不開通訊軟體，所以團隊推出兩款貼圖，風格不太一樣，但實用性都很高。」

曾俊豪補充，希望貼圖能打進年輕族群，所以從設計到最終文字定稿，都是交給年輕幕僚討論，「才會看到裡面有『奇怪的知識增加了』這類年輕人才懂的語言。」他還舉例，另一個有趣的點，則是「笑死」這張貼圖，「除了候選人表情活潑，會讓傳圖的人會心一笑，也意外搭上政治議題的地獄哏，相信能獲得支持者喜愛。」

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