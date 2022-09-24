首設動漫競選看板！　謝國樑盼帶起基隆藝文風潮

▲謝國樑首設動漫競選看板。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者崔至雲／基隆報導

年底選戰進入倒數階段，國民黨基隆市長參選人謝國樑，這幾天陸續在基隆忠一路、新豐街、愛三路與台北舊宗路上，分別掛上看板，有別於以往候選人使用真人照，謝國樑放出動漫人物，令人耳目一新。

謝國樑與「安卡莉動漫藝術工作坊」合作，繪製出個性化的動漫人物。謝國樑表示，一直以來自己對於動漫就有濃厚的興趣，也希望能夠透過行動，來支持藝術工作者，帶起基隆全新的藝文風潮。

安卡莉動漫藝術工作坊創辦人是基隆知名動漫藝術家小白 (廖志祥)，幾年前誕生的「港灣城姬！基隆少女」也曾是許多人的共同回憶，當中的「吉古拉」動漫角色，也令自己留下深刻印象。

謝國樑說，這次的動漫看板，針對兩款不同的主題而設計，首先是「小愛爸爸守護我們下一代」，當中的意象是自己牽著女兒小愛漫步在草地，背景是基隆周邊海域與基隆嶼，除了有守護下一代意思，更有生態環保的概念。第二款是「亞洲最有愛城市」，是小愛媽媽抱著小愛，並以廟口夜市作為背景，就位在人潮熙攘的愛三路上，也鄰近一旁廟口夜市，增添基隆的觀光印象。

謝國樑提到，很感謝台北的友人熱情贊助牆面。同時，這次的視覺也是相當「大膽創新」的嘗試，絕對會令過往民眾留下深刻的印象，未來也會有動漫視覺的宣傳小物，歡迎大家拭目以待，讓我們一起加油，一起努力，一起讓基隆變得更好。



