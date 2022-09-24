最強母雞帶隊！盧秀燕力抗綠營大咖　預告將合體蔣萬安侯友宜

▲藍營最強母雞、台中市長盧秀燕面對綠營大咖壓境，下周時間積極跑行程，今日一早前往參加與市議員參選人楊大鋐的聯合競總成立大會。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

決戰中台灣！九合一選舉倒數，現任台中市長、藍營參選人盧秀燕的競選總部至今尚未成立，但利用下班時間與假日進行選務行程，陸續與國民黨台中市議員候選人，在台中市各區舉行「鄉親來燕會」。今(24)日一早與市議員候選人楊大鋐聯合競選總部成立大會，現場擠爆支持者，眾人齊呼口號。盧秀燕也預告，將合體同黨北高市長參選人柯志恩、侯友宜以及蔣萬安。

▲民進黨南下台中舉辦36周年黨慶，正副總統蔡英文、賴清德以及行政院長蘇貞昌都到場。（圖／記者游瓊華攝）



2022年市長選舉盧秀燕被看好可連任成功，但9月以來，綠營參選人、對手蔡其昌狂打大咖牌，總統蔡英文南下台中拉抬選情，盧秀燕也不敢輕忽。23日晚間先到山城與市議員張瀞分舉辦聯合問政說明會，爭取鄉親支持。24日一早又與西屯區議員參選人楊大鋐舉辦聯合競選總部成立大會。

面對綠營大咖壓境，盧秀燕表示，歡迎總統、副總統、院長等等好朋友來台中，也要拜託他們來台中，務必要在地消費，促進台中經濟。盧秀燕也提到，距離選舉只剩兩個月60多天，除了市議員、里長的輔選之前已經啟動，從這禮拜開始會做「縣市長級」的輔選，明天到台南幫謝龍介站台，下周到高雄幫柯志恩站台，之後也會與蔣萬安、侯友宜合體。