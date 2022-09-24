高虹安駁斥「去世界高中演講」　批民進黨抹黑沒下限：請道歉撤文

▲民眾黨新竹市長參選人高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安涉嫌論文抄襲爭議，21日受訪時表示，自己曾赴世界高中。該句話遭解讀成「我也有去那邊『演講』鼓勵」；世界高中校長李瑞光隨後出面澄清，高當天並未演講，只是參觀教室等，民進黨官方粉專隨後以「打臉高虹安」為題，批高虹安謊稱曾在世界高中演講。對此，高虹安24日開嗆，民進黨抹黑如此沒有下限，應向自己與社會大眾道歉，並立即下架臉書文。

高虹安21日接受黃光芹直播節目時表示，「就像我在新竹，我也去世界高中，我也看到，我也跟他們鼓勵，我說，其實職人的教育是很重要的，因為像我剛剛講的，每個人在世界上，一定會有自己能夠對社會做出來的貢獻。」

不料，此句話遭解讀為「我也有去那邊『演講』鼓勵，其實職人的教育是很重要的」；李瑞光對此出面澄清，高虹安確實在9月8日到校參加校友會揭牌活動，當天卻並沒有對學生演講，只是參觀烘焙科和美工科的教室等。

針對李瑞光說法，民進黨官方粉專23日發出一張「打臉高虹安」梗圖，標題寫著「高虹安謊稱曾在世界高中演講鼓勵，遭校方打臉只是去參觀」。不過高虹安認為，民進黨官方粉專第一次發文，還可以說是錯誤引用不實資訊，但是隨著下午的澄清報導陸續刊登，「民進黨竟然不是選擇善良，也不跟高虹安致歉，反而是再發一篇抹黑高虹安的貼文。」

高虹安透露，她在投入市長選舉前，曾料想會有政策攻防或政治攻擊，「但我不知道民進黨的造謠抹黑、負面選舉手段，竟如此沒有下限。」

高虹安痛批，民進黨應向自己與社會大眾道歉，並立即下架臉書文章，「因為民進黨辜負了選民過去用選票託囑交付的信賴，違背了選舉應正向推動社會的進步價值，所作所為糟蹋了言論自由最基本的底線。」

「要不是有直播留檔可以查看，誰知道我說了什麼？根本就不可能有人幫忙澄清，政黨與側翼一條龍抹黑，直接把莫須有的事情，狠狠扣在我頭上。」高虹安怒批，台灣的選舉文化，竟然敗壞到這種程度；有很多支持者，原本是綠營的選民，但經過綠營這一陣子鋪天蓋地的攻擊之後，反而都看不下去跑來力挺她。

▼高虹安要求民進黨道歉並撤文。（圖／民眾黨提供）

