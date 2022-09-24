快訊／本土+38157！仍有8縣市破千　新北市7844例最多

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增38,371例COVID-19確定病例，分別為38,157例本土個案及214例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心表示，今日新增之38,157例本土病例，為17,596例男性、20,541例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,844例)，臺中市(4,742例)，臺北市(4,368例)，桃園市(4,152例)，高雄市(3,441例)，臺南市(2,250例)，彰化縣(1,920例)，新竹縣(1,062例)，新竹市(987例)，屏東縣(962例)，雲林縣(922例)，苗栗縣(904例)，宜蘭縣(900例)，南投縣(777例)，基隆市(684例)，嘉義縣(682例)，花蓮縣(534例)，嘉義市(441例)，臺東縣(307例)，金門縣(142例)，澎湖縣(118例)，連江縣(18例)。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布9/24確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為29例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、43例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月29日至9月21日，死亡日期介於6月4日至9月21日。

指揮中心說明，今日新增214例境外移入個案中，為118例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(5例)、柬埔寨(4例)、新加坡、韓國、泰國及菲律賓(各3例)、英國、日本及馬來西亞(各2例)、荷蘭、奧地利、冰島及德國(各1例)。另167例感染國家調查中。入境日期介於今年8月24日至9月23日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心9/24公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

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