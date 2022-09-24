3歲男童重症！染疫1個月後爆症狀判定MIS-C　臉部軀幹出疹住加護

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增通報184例新冠中重症個案，當中又新增通報1起兒童重症，是3歲男童，染疫一個月後出現MIS-C症狀，一度住進加護病房，所幸已經在昨天轉出加護病房，目前兒童重症累積223例，當中以MIS-C最多，有142例。

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增38,371例COVID-19確定病例，分別為38,157例本土個案及214例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。另新增通報184例中重症，當中136例中症，48例重症。

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▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/24公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，重症個案當中又出現MIS-C，是一名3歲男童，沒有接種疫苗、沒有慢性病史，8/16確診新冠，後於9/16陸續出現發燒、腹痛、嘔吐，9/19臉部、軀幹出疹，9/20到急診檢查有結膜炎、血壓偏低，收住加護病房，使用免疫球蛋白等藥物治療，9/23已經轉出加護病房。

據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計223例，31例腦炎、24例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、142例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有33人死亡。

▲指揮中心9/24說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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