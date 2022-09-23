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打高端想去日本「多噴3千5做PCR」！指揮中心認沒輒：不能補打

記者洪巧藍／台北報導

邊境解封倒數，不少國人已經等不及買機票準備出國，日本更是許多人的首選，但因為日本並不承認高端疫苗，打高端的人得花約3500做PCR檢驗才能入境。外界好奇打高端疫苗是否可以再補打其他疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，目前僅有提供美國等「沒有接種疫苗就不能入境」國家的民眾補打，至於日本，因為未打認定的疫苗可提供出國前72小時PCR陰性證明，就不在此範圍。

▲▼新冠疫苗第21期於年後全面施打，台北市政府於義信里區民活動中心開設疫苗施打站，提供平台預約民眾高端疫苗第一、二劑以及追加劑施打服務，隨到隨打亦可接受。（圖／記者湯興漢攝）

▲高端疫苗接種，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

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日本宣布10/11開放海外旅客自由行，台灣又將於10/13邊境解封，入境檢疫改為0+7，讓想去日本的國人相當期待。根據現行規範，台灣人入境日本可免除篩檢與隔離，必須要有注射過日本認證的3劑疫苗，入境日本就不需要有PCR陰性證明。

不過，日本目前認證的疫苗，包含：BNT、AZ、莫德納、嬌生、Novavax與印度的Covaxin疫苗，並未認可台灣的高端疫苗。部落客林氏壁也在臉書提醒，若未符合日本的施打疫苗條件，需在出國前72小時持有PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，急件費用更要4500元。

▲▼東京旅遊，日本旅遊。（圖／易遊網提供）

▲日本開放免簽入境、自由行，讓許多網友超興奮。（圖／易遊網提供）

外界關心接種高端疫苗的人，是否有機會補打其他接受認證的疫苗？根據指揮中心去年11月發佈新聞稿宣布，針對已接種高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求新冠疫苗接種證明，可依需求於出國前持相關證明文件至國內醫療院所補接種他牌疫苗。

莊人祥今日解釋，相關規範是針對如美國等「沒有接種其認可疫苗就不能入境」的國家，才開放適用相關規範進行補打；至於日本在未接種其認定疫苗時，可提供出國前72小時PCR陰性證明入境，就不適用。

至於是否可以自費接種？國內新冠疫苗僅有在去年4月底一度短暫開放預約自費接種，並於5月15日暫停提供，到現在一直沒有開放自費接種的選項。

王必勝於疫情記者會中說明，日本沒有把高端列入合格疫苗範圍，目前也沒有聽到日本對開放高端疫苗進行討論，至於另外一條路徑就是可以提供PCR證明，但會有自費問題，這是現況。

不過，王必勝也說，近期日本邊境管理措施變化很快，開放腳步也很快，可觀察是不是進一步會取消疫苗相關限制。

▲▼指揮中心9/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/23記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

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