次世代疫苗開打！北市1.8萬人預約　「逾6成第4劑」觀望長者催出來





▲北市莫德納次世代雙價疫苗開打，不少長輩一早就來醫院接種。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

莫德納次世代疫苗今（24）日開打，第一階段以65歲以上長者等3類對象優先開放，台北市預約平台第30期提供近4萬名額，當中有1.8萬人完成預約，預約率明顯高於前一期。值得注意的是，有超過6成預約打第4劑，顯示一些先前符合資格但還在觀望的長輩，有因為次世代疫苗被催出來接種。

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▲莫德納次世代雙價疫苗。（圖／記者李毓康攝）

現階段國內核准接種莫德納次世代雙價疫苗含原型株及Omicron BA.1變異株抗原，依據ACIP建議，先行提供第一階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者接種追加劑(含第1次、第2次及第3次追加劑)，接種間隔為與前一劑間隔至少12週(84天)以上。

北市衛生局專委紀玉秋表示，莫德納次世代疫苗提供「預約平台」和「醫院特別門診」兩管道提供民眾選擇。預約平台第30期總計提供近4萬名額，統計至今天完成預約1萬8622人，接近5成，比起上一期預約率3成明顯增加。

紀玉秋說明，分析已經完成預約者，因為完成第3劑接種者多，這次僅有約500人預約；第4劑則是本次主力，約有1萬1千人選打，占比超過6成，也顯示先前觀望的長輩有確實被催出來接種；至於已經完成4劑疫苗，約打第5劑則約有6900人。





▲北市莫德納次世代雙價疫苗開打，北市聯醫一早就有不少長輩。（圖／記者李毓康攝）

台北市因應莫德納次世代疫苗今起配送，率先安排北市聯醫中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區以及台北長庚等5點提供接種服務。北市聯醫中興院區一早就有不少長者前來，副院長吳岱穎受訪表示，今天院內提供250名額已經約滿，分析預約劑次，第3劑數量極少，至於第4劑、第5劑則是五五波，第4劑約一半以上，第5劑則是一半稍微少一點。

明天是週日，北市安排25家合約診所提供接種，下週一起同步開放診所及醫院特別門診接種服務。本土Omicon變異株影響及疫情回升風險持續存在，北市衛生局呼籲符合資格對象儘快完成接種，以提升免疫保護力。

吳岱穎指出，這次接種的莫德納次世代疫苗，對於本波BA.4、BA.5疫情，保護效力達到1.68倍，抵抗效果更好。目前瞭解，次世代疫苗相關副作用和過去接種的新冠疫苗類似，可能會有一般性發燒、48小時內接種部位的壓痛、痠痛、疲倦等，甚至外界擔心心臟方面顧慮，相關數據也顯示安全。

她也提醒，除新冠疫苗外，本季公費流感疫苗下週六（10/1）開打，流感疫苗和新冠疫苗可以同一天、同時接種，僅要注意施打在不同肢體部位，例如左手打流感，右手可以打新冠。