美研究：660萬人新冠染疫後腦損！　77%曾「腦霧」

▲染疫者腦損風險高。（圖／達志／示意圖）



文／中央社

美國研究人員22日發布報告指出，與從未感染過武漢肺炎（新型冠狀病毒疾，COVID-19）的人相比，染疫者一年後出現各種腦損傷的風險更高。

路透社報導，這項耗費一年的研究發表於「自然醫學雜誌」（Nature Medicine），採用數百萬名美國退伍軍人未揭露身分的醫療記錄，評估罹患44種不同疾病的大腦健康情況。

研究發現，與從未感染過COVID的退伍軍人相比，處境類似但曾確診的退伍軍人發生腦部和其他神經系統疾病的機率高出7%。

研究團隊表示，由此推估，大約660萬美國人的大腦損傷與曾經染疫有關。

報告資深作者、華盛頓大學醫學院的奧埃利（Ziyad Al-Aly）在聲明中表示：「這結果顯示COVID-19具有破壞性的長期影響。」

奧埃利的研究團隊分析15萬4000份退伍軍人病例，這些人在2020年3月1日至2021年1月15日期間曾經染疫，並對比同期間不曾染疫的560萬份病歷，以及在美國疫情爆發前的580萬份病歷。

他指出，先前研究的對象較狹窄，大多針對住院病患，但他的研究分析了住院與沒有住院的病患。

記憶障礙是最常見的症狀，也通常被稱為「腦霧」。與對照組相比，感染過COVID-19的人出現記憶問題的風險要高出77%。

曾染疫者的人發生缺血性中風的風險，也比從未染疫者高出50%。缺血性中風是由血栓引起。

此外，曾染疫者癲癇發作的可能性高出80%；出現焦慮或憂鬱等心理健康問題的可能性高出43%；罹患頭痛的可能性高35%；出現顫抖症等運動障礙的可能性高出42%。