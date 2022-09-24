　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美研究：660萬人新冠染疫後腦損！　77%曾「腦霧」

頭暈,暈車。（圖／達志／示意圖）

▲染疫者腦損風險高。（圖／達志／示意圖）

文／中央社

美國研究人員22日發布報告指出，與從未感染過武漢肺炎（新型冠狀病毒疾，COVID-19）的人相比，染疫者一年後出現各種腦損傷的風險更高。

路透社報導，這項耗費一年的研究發表於「自然醫學雜誌」（Nature Medicine），採用數百萬名美國退伍軍人未揭露身分的醫療記錄，評估罹患44種不同疾病的大腦健康情況。

研究發現，與從未感染過COVID的退伍軍人相比，處境類似但曾確診的退伍軍人發生腦部和其他神經系統疾病的機率高出7%。

研究團隊表示，由此推估，大約660萬美國人的大腦損傷與曾經染疫有關。

報告資深作者、華盛頓大學醫學院的奧埃利（Ziyad Al-Aly）在聲明中表示：「這結果顯示COVID-19具有破壞性的長期影響。」

奧埃利的研究團隊分析15萬4000份退伍軍人病例，這些人在2020年3月1日至2021年1月15日期間曾經染疫，並對比同期間不曾染疫的560萬份病歷，以及在美國疫情爆發前的580萬份病歷。

他指出，先前研究的對象較狹窄，大多針對住院病患，但他的研究分析了住院與沒有住院的病患。

記憶障礙是最常見的症狀，也通常被稱為「腦霧」。與對照組相比，感染過COVID-19的人出現記憶問題的風險要高出77%。

曾染疫者的人發生缺血性中風的風險，也比從未染疫者高出50%。缺血性中風是由血栓引起。

此外，曾染疫者癲癇發作的可能性高出80%；出現焦慮或憂鬱等心理健康問題的可能性高出43%；罹患頭痛的可能性高35%；出現顫抖症等運動障礙的可能性高出42%。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
台漁船走私13億K他命！　「沒算準洋流」GG了
悠遊國旅加碼！　10月起花東團「多領1萬補助」
瞬間影片曝！曳引車駕駛酒駕　深夜「保齡球式」撞爛加油站
被爆是假名媛沒錢！　「蜜糖吐司」創始人回應：她一直攻擊我
肝連妹「E乳沾奶油」自舔　影片曝光萬人暴動
費德勒淚別最終戰！　拉沃盃聯手納達爾惜敗
被拖餐「火辣服務生」熱舞安撫！外送員直呼：很可以　養眼影片曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美研究：660萬人新冠染疫後腦損！　77%曾「腦霧」

賀錦麗將訪日韓　討論台海和平穩定重要性

與王毅會晤　布林肯強調維護台海和平穩定

美股重挫！道瓊大跌486點　3萬大關失守

美國參議院建議：將中國踢出「開發中國家」　終結對美不平等競爭

虔誠女拜佛「每周燒20根香」持續6年　竟驗出肺癌2期

尹錫悅支持率再次「跌破3成」　澄清粗口事件招致更多批評

TikTok前高層透露辭職原因　不滿聽命於北京字節跳動

公司主管竟是變態獸父！性侵2女兒、威脅殺妻　判428年鞭刑240下

尹錫悅出言不遜爭議　澄清指韓而非美國會

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店送90碗：全都過來吃

美研究：660萬人新冠染疫後腦損！　77%曾「腦霧」

賀錦麗將訪日韓　討論台海和平穩定重要性

與王毅會晤　布林肯強調維護台海和平穩定

美股重挫！道瓊大跌486點　3萬大關失守

美國參議院建議：將中國踢出「開發中國家」　終結對美不平等競爭

虔誠女拜佛「每周燒20根香」持續6年　竟驗出肺癌2期

尹錫悅支持率再次「跌破3成」　澄清粗口事件招致更多批評

TikTok前高層透露辭職原因　不滿聽命於北京字節跳動

公司主管竟是變態獸父！性侵2女兒、威脅殺妻　判428年鞭刑240下

尹錫悅出言不遜爭議　澄清指韓而非美國會

開箱／台中老宅爽嗑麻辣鍋！道地四川滋味超過癮　咬下餃子爆蝦泥

周末怎麼和寵物度過？　她曬躺床照「5毛球秒包圍」網笑：我也是

蕭美琴投書美期刊　籲聯合國終結對台孤立

台鐵東部幹線中斷！航空公司加開北東航班　「再祭9折優惠」

Lulu深夜突PO「真心換絕情」：為何這樣對我！哭臉附截圖…網秒懂

陳吉仲被控抄襲後「直球對決」　自清「重複比例僅3%」和張善政45％不同

早秋低調展現好身材　4件「黑色緊身洋裝」小露性感超吸睛

搶救花東震後觀光！悠遊國旅10月起加碼　花東旅行團多領1萬補助

走私13億K他命　「沒算準洋流」毒被抄人落網...漁船遭沒收

曳引車深夜衝進加油站！保齡球式撞爛加油機　駕駛酒測值超標

陳小春2歲兒Hoho奶音呼喊：Jasper！　狂奔向哥哥..被賞「摸頭殺」超萌

國際熱門新聞

主管竟是獸父！重判428年鞭刑240下

女每周燒20根香　6年後得肺癌

美國參議院建議：將中國踢出開發中國家

俄國蝙蝠驗出新冠狀病毒　可繞過新冠疫苗

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

來不及見女王真相！哈利硬要帶梅根錯過專機

哈利梅根搬到美國　威廉凱特終於鬆口氣

俄國逃難潮！29歲預備役「拋下孕妻」越境

外交挽民心策略失敗　尹錫悅支持率再次跌破3成

哈利梅根見夏綠蒂藏不住笑　網友卻狂罵

TikTok前高層辭　不滿聽命字節跳動

美股重挫486點　3萬大關失守

美研究：COVID-19染疫者腦損風險上升

幫忙拉門卻沒說謝謝　37歲男被亂刀捅死

更多熱門

相關新聞

打高端想去日本　指揮中心認沒輒：不能補打

打高端想去日本　指揮中心認沒輒：不能補打

邊境解封倒數，但日本不承認我國高端疫苗，打高端的民眾得花約3500元做PCR檢驗，且結果為陰性才能入境。外界好奇打高端疫苗是否可以再補打其他疫苗？指揮中心發言人莊人祥今（23）日表示，目前僅有提供去美國等「沒有接種認定疫苗就不能入境國家」的民眾補打，至於日本是「未打認定疫苗可提供出國前72小時PCR陰性證明」，就不在此範圍。

台東明加開65歲以上疫苗接種場次

台東明加開65歲以上疫苗接種場次

泰國將解除緊急狀態　10月起不須疫苗證明

泰國將解除緊急狀態　10月起不須疫苗證明

美研究警告：染新冠者「腦損傷」風險增

美研究警告：染新冠者「腦損傷」風險增

王必勝曝指揮中心解編2條件　自主防疫「不用太多強制手段」

王必勝曝指揮中心解編2條件　自主防疫「不用太多強制手段」

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

他怨1樓、頂樓打死不都更！來人秒懂「1周天價賣出」

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

快訊／正宮火大不忍了！公開嗆許仁杰「錢都是家用不是被我花光的」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

真的成韭菜　中環賣陽明4114張虧2114萬元、還有9251張

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

鄭家純突曬「正式參選」宣傳照！

921震後斜倚鄰樓23年！信義區大樓奇景　居民稱「已習慣」

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面