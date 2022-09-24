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研究社交媒體　台東大學楊幸娟獲博碩士論文最大獎

▲台東大學楊幸娟同學參加「富邦人壽管理博碩士論文獎」 EMBA組別競賽，獲得最大獎項「特優」殊榮。圖／台東大學提供，下同）

台東大學楊幸娟同學（右二）參加「富邦人壽管理博碩士論文獎」 EMBA組別競賽，獲得最大獎項「特優」殊榮與指導教授許立群老師（右一）共同出席領獎。圖／台東大學提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大學文休系暑期碩士班三年級的楊幸娟同學，參加「富邦人壽管理博碩士論文獎」 EMBA組別競賽，在眾多競爭者中脫穎而出，獲得最大獎項「特優」殊榮。頒獎典禮當天楊幸娟與指導教授許立群老師共同出席領獎，展現台東大學在管理實務應用上的重要學術成果。

「富邦人壽管理博碩士論文獎」為中華民國管理科學學會主辦、富邦人壽贊助，已超過三十年的歷史，是台灣學術界最大規模且具知名度的競賽。今年各大學企管領域高達667篇，從初審、複審到決審審查，動員200多位專業領域老師，進入決審的76篇參賽論文，得獎勝出者僅占約十分之一。

楊幸娟同學論文題目為「社交媒體的黑暗面」，探究社交媒體壓力源對社群成員負面行為反應歷程之研究。他撰寫論文的動機，來自於看到人們對社交媒體生活的過度依賴，往往容易誘發使用者強迫性使用，許多人無法克服對社交媒體與智慧型手機的衝動性使用習慣，因此被大量的訊息內容淹沒，或是需要每天應付社交媒體來的大量訊息，導致社交媒體疲勞，不利於個人身心健康與休閒行為。

▲台東大學楊幸娟同學參加「富邦人壽管理博碩士論文獎」 EMBA組別競賽，獲得最大獎項「特優」殊榮。圖／台東大學提供，下同）

楊幸娟在頒獎典禮現場與指導教授許立群老師開心合影。

楊幸娟上台致詞特別感謝指導教授許立群老師，並表示「在許教授指導下的研究生，都必須經歷全國管理碩士論文競賽的洗禮，並以此作為畢業門檻。過程中總覺得是個不可能的任務；但許老師在指導論文時，非常有規劃的訂下進度、給予資源以及協助、關心、鼓勵，對我們這些研究生具備永不灰心的強大包容力；除此之外，許老師也是一位對論文撰寫非常要求的指導者，撰寫論文的過程中，從老師身上學習到注重細節的嚴謹，而老師非常有效率的提出修改之處、緊追論文進度，讓學生沒有偷懶的機會，也會適時給予方向和正能量。此次能獲此獎殊榮，真心感謝指導教授及主辦單位，也對於論文能夠為學術界、產業界與社會帶來實質的幫助，感到非常榮幸。」

指導教授許立群老師表示，首先感謝管科會長年支持管理教育工作，鼓勵國內管理領域研究生能積極投入高品質的論文創作過程。此次獲得論文獎競賽EMBA組最大獎項，審查委員對於統計分析應用技術給予高度肯定，這必須要感謝學生願意努力突破自我，勇於嘗試創新議題。楊同學在研究過程中，試圖從多項子研究進行延伸，將研究結果呈現更具有一般化能力。特別是研究發現，接觸網路時間較短的人，反而容易有社會過載與社會比較問題，顯見，社交媒體網路使用者，不會因為接觸網路時間長短而有相同結果。而關注社交媒體時數越多的人，線上社會比較與社會過載情形會較為嚴重；但資訊過載情形，對於社交媒體時數使用長短，就沒有太大差異。

許立群老師表示，他永遠以學生為榮，也希望未來研究生們面對研究議題，可從生活中善加觀察，運用理論知識解決管理實務上問題，為社會創造貢獻。
 

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