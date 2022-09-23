學士直攻博士？林佳龍曝侯友宜「假公濟私」　周玉蔻喊警大應調查

▲新北市長侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍23日接受資深媒體人周玉蔻專訪時質疑，新北市長侯友宜將刑事警察局資料私用變成論文，有違反學術規範疑慮。周玉蔻也透過臉書發文開嗆，「侯友宜憑什麼學士直攻博士，全職上班做刑警竟輕易拿下博士學位」，要求警察大學組學倫會調查。

林佳龍表示，侯友宜博士論文題目為「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」，但當時侯正擔任警察，有請假嗎？有辦法專心寫論文嗎？看起來侯友宜是把刑事警察局的資料私用變成論文，警察大學是只有他這個個案，還是其他人也是這樣子？可以去查一下還有沒有其他這種特例。

林佳龍質疑，侯友宜博士論文恐涉及學術倫理問題，用政府資料是否有假公濟私或違反學術規範？直接用官員身分去指揮、蒐集運用這些資料，與一般學術研究不一樣，「裡面有政府職務的權威，是很大的爭議。」

周玉蔻也透過臉書發文開嗆，「侯友宜憑什麼學士直攻博士，全職上班做刑警竟輕易拿下博士學位」，要求警察大學組學倫會調查。

然而，國民黨前立委蔡正元先前曾於《大新聞大爆卦》節目中表示，他曾親自去查驗新北市長侯友宜的博士論文，結果得到侯的指導教授親口認證，「侯友宜的論文，百分之百自己寫的！」

蔡正元指出，侯友宜博士論文《台灣地區性犯罪殺人案之研究》是很專門的犯罪心理學研究，由於犯人不一定會說實話，所以要隔一段時間，同樣的問題再問他一次，看對方有沒有錯亂，檢驗他講的是否正確；這跟民意調查不一樣，被害人或嫌犯家屬難免有些東西不想講，所以指導教授要求侯友宜重做一次，「侯友宜就為了這個整整耽擱了一年！」