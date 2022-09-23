快訊／抄襲案再爆一人！　國民黨：江聰淵碩士論文抄襲高達40%

▲台北市議員王鴻薇。（圖／翻攝國民黨臉書直撥）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（23）日召開記者會指出，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵在就讀淡江大學國際企業學系碩士在職專班發表的學位論文「開放陸客來台後宜蘭觀光產業因應策略之研究」涉及抄襲。文傳會副主委、台北市議員王鴻薇指出，經過論文比對系統指出，江聰淵整個論文抄襲比例高達40%。

▲▼江聰淵碩士論文比對結果。（圖／國民黨提供）

王鴻薇表示，江聰淵於淡江大學國際企業學系碩士在職專班發表的「開放陸客來台後宜蘭觀光產業因應策略之研究」學位論文，涉嫌抄襲至少八份其他論文或期刊，包括國立東華大學、國立暨南大學、國立中山大學、澎湖科技大學、世新大學論文等，其中有四份抄襲並沒有標示尾註，且很多頁面都是一字不漏，大篇幅的抄襲，這驚人的拼裝抄襲手法是真的蠻有「原創性」的。

根據比對的結果，江聰淵的論文本文五章、共74頁，有32頁雷同(32/74)。其中，第二章(p.6-18)共13頁，有11頁雷(11/13)；第三章(p.19-30)共12頁，有9雷同(9/12)；第四章(p.31-69)共39頁，有12頁雷同(12/39)。

國民黨文傳會副主委張斯綱張斯綱說，這份論文抄襲許多內容幾乎一字不改，只是針對不同章節標題去找相應內容來複製貼上，這似曾相識的手法，就跟學生偷懶做報告剪剪貼貼一模一樣，不知道這樣的學術論文有什麼價值可言？也呼籲校方應該出來說明，並向受到江聰淵侵權的相關受害者道歉，捍衛學術倫理價值。



王鴻薇直言，江聰淵的論文抄襲，恐怕是目前爆出的抄襲案中，受害者與受害單位最多的案子，無疑是一錯再錯，對於個人誠信已經備受質疑，江聰淵應該主動出來說明，接受學校調查以及社會大眾公開的檢視，拼裝車拼成的論文，這次恐怕要翻車了。