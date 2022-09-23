　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營行文資策會要高虹安資料　賴香伶斥「三流」：這是你可以查的嗎！

▲▼民眾黨桃園市長參選人賴香伶出席立法院開議。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期捲入論文風波，也傳出民進黨團行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，並在3天內函復，對此，民眾黨立委賴香伶批評，這項發函把國家的民主丟到垃圾桶裡，立委蔡壁如更痛批，「柯總召你瘋了嗎？」

高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，她20日開記者會出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但遭抓包出示的參考文獻是「事後加工」，論文風波越演越烈，更傳出民進黨團行文資策會要求提供高虹安任職相關資料。

賴香伶痛批，這樣的行為嚴重違反就業隱私、保障，嚴重敬告柯總召，這項發函把國家的民主丟到垃圾桶裡，請審慎評估是否要撤回公文。

賴香伶表示，民眾會擔心萬一哪天你們想要查水表，不管是什麼身份，過去擔任的職務、出國紀錄，都要在民進黨打擊政敵的各種資料庫裡嗎？號稱民主的民進黨做法居然跟三流國家一樣，能偷就偷、沒辦法索資就打壓政府部門，柯總召你在國會身經百戰，卻做出這樣令人遺憾的行為，「這是你可以查的嗎？請立刻收回索資公文，並跟高委員道歉。」

蔡璧如也批評，「柯建銘，你瘋了嗎？」，蔡表示，但身為總召居然去作出國家機器追殺的事情，在前新竹市長林智堅「論文門」事件之後，民進黨開始採取泥巴戰的策略，想把大家都打成一樣黑，這大可不必，年底的選舉還是應該回歸到政策的討論。

對此，民進黨立委林靜儀表示，資策會不是完全的民間組織，當時的專案又是經濟部委託，立委當然有權限確認當時的狀況，這畢竟是國家的薪水、研究案，就像農委會的案子一樣，光是委員在質詢相關單位也要做一些準備，不然怎麼做回答？

柯建銘回應，有行文給資策會請他們好好回答一些問題，最重要的是法律層面的問題，資策會那天說高沒侵權，這在法律上是站不住腳的，第二也要了解高虹安在資策會工作幾年，大概如此而已。
 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

ET快訊
快訊／特斯拉「Model Y」登台上市！　2款售價公布
快訊／國一神岡聯結車躺路中央　回堵9km全線紫爆
國門要鬆綁了！　20國入境資訊一次看
三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批　本人親回：是專業服裝
衝日本自由行「1類人」先噴4500元！　網傻：等於少玩1天
拜登怎麼了？「台上迷路」33秒畫面瘋傳　機械動作超神秘
宅神爆民進黨全力回防「這縣市」：選不上動搖黨本
小二孝順童抓魚喪命！　家境清寒父不捨...鄉公所助辦後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北景雲計劃淪弊案？　凌濤爆料：營造商董事與鄭文燦前機要同名

綠營行文資策會要高虹安資料　賴香伶斥「三流」：這是你可以查的嗎！

林楚茵轟藍營「幫蔣萬安拖時間」　批蔣立院快閃：薪水小偷現行記

確診者7+7何時鬆綁？　薛瑞元認「研議中」：可傳染期不可能不管

宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」　「選不上可能動搖黨本」

約束周玉蔻爆料？　陳時中：跟她沒有私底下的交情

國民黨杯葛！朝野協商後撤離主席台　蘇揆施政報告延至下周二

「最有苦難言的人叫做陳時中」　他曝「1450最大隻」：周玉蔻傷到選情

快訊／鄭運鵬確診！一早喉嚨痛「發燒38度C」　即起居家照護7天

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

北景雲計劃淪弊案？　凌濤爆料：營造商董事與鄭文燦前機要同名

綠營行文資策會要高虹安資料　賴香伶斥「三流」：這是你可以查的嗎！

林楚茵轟藍營「幫蔣萬安拖時間」　批蔣立院快閃：薪水小偷現行記

確診者7+7何時鬆綁？　薛瑞元認「研議中」：可傳染期不可能不管

宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」　「選不上可能動搖黨本」

約束周玉蔻爆料？　陳時中：跟她沒有私底下的交情

國民黨杯葛！朝野協商後撤離主席台　蘇揆施政報告延至下周二

「最有苦難言的人叫做陳時中」　他曝「1450最大隻」：周玉蔻傷到選情

快訊／鄭運鵬確診！一早喉嚨痛「發燒38度C」　即起居家照護7天

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

樂天女孩魅力席捲仙台人氣旺　宋家豪收到鳳梨酥好感動

緋聞旺《黃金》漲收視　製作方「許仁杰、謝京穎戲份不變」

LIVE／大貓熊團團癲癇、吐白沫「腦部病變」　動物園最新說明

LIVE／10月13日有望解封恢復正常生活　指揮中心最新說明

佳娜公開認了「有外遇過」還被抓包！背後藏殘忍原因：男生這樣做不行

快訊／國一神岡聯結車躺路中央　砂石灑滿地回堵9km全線紫爆

賈吉強勢叩關父親61轟紀錄　馬里斯兒子坦言「心情很複雜」

羽球場天花板成「世界笑話」　鄭寶清提告...控鄭文燦瀆職

《危老條例》不落日有望？　業者提：放寬都更限制更實際

229.99萬起！特斯拉「Model Y電動休旅」台灣開賣　雙車型Q4交車

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

「監視器有拍到」　周玉蔻3查證咬定「晶華女主角」就是張淑娟

什麼時候摘口罩？　薛瑞元曝：擬調整但建議冬天前維持

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

快訊／抄襲案再爆一人！　國民黨：江聰淵碩士論文抄襲高達40%

台灣1優勢快沒了！王浩宇點出「年底成敗關鍵」

北捷文湖線又故障　列車突「無法自動行駛」

宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」：選不上動搖黨本

4違紀參選　國民黨高雄黨部開鍘

快訊／鄭運鵬確診！即起居家照護7天

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

更多熱門

相關新聞

約束周玉蔻爆料？　陳時中：跟她沒有私底下的交情

約束周玉蔻爆料？　陳時中：跟她沒有私底下的交情

資深媒體人、名嘴周玉蔻近來連爆國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的料，掀起不少話題討論。而民進黨參選人陳時中曾多次上周玉蔻節目，對於周的行徑，陳說，跟周玉蔻之間，上節目外，私下沒有聯絡過，跟很多媒體也是在公共事務上做相關討論，並沒有私底下的交情。

蔣萬安酸「民進黨小弟」　陳時中：講這種話不道德

蔣萬安酸「民進黨小弟」　陳時中：講這種話不道德

網嗆綠營「一群爛梨子」誰有斐陶斐？ 　林靜儀：我有欸

網嗆綠營「一群爛梨子」誰有斐陶斐？ 　林靜儀：我有欸

學士直攻博士？周玉蔻喊警大組學倫會調查

學士直攻博士？周玉蔻喊警大組學倫會調查

行文資策會要高虹安資料？　柯建銘：未侵權說法在法律上站不住腳

行文資策會要高虹安資料？　柯建銘：未侵權說法在法律上站不住腳

關鍵字：

賴香伶高虹安資策會民進黨民眾黨論文

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

Jennie、V又有情侶照外流！

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面