綠營行文資策會要高虹安資料　賴香伶斥「三流」：這是你可以查的嗎！

▲民眾黨桃園市長參選人賴香伶。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近期捲入論文風波，也傳出民進黨團行文資策會，要求提供高虹安任職期間參與的所有計畫、申請出國次數等，並在3天內函復，對此，民眾黨立委賴香伶批評，這項發函把國家的民主丟到垃圾桶裡，立委蔡壁如更痛批，「柯總召你瘋了嗎？」

高虹安捲入博士論文抄襲疑雲，她20日開記者會出示校方文件自清，強調有引註資策會的論文來源，但遭抓包出示的參考文獻是「事後加工」，論文風波越演越烈，更傳出民進黨團行文資策會要求提供高虹安任職相關資料。

賴香伶痛批，這樣的行為嚴重違反就業隱私、保障，嚴重敬告柯總召，這項發函把國家的民主丟到垃圾桶裡，請審慎評估是否要撤回公文。

賴香伶表示，民眾會擔心萬一哪天你們想要查水表，不管是什麼身份，過去擔任的職務、出國紀錄，都要在民進黨打擊政敵的各種資料庫裡嗎？號稱民主的民進黨做法居然跟三流國家一樣，能偷就偷、沒辦法索資就打壓政府部門，柯總召你在國會身經百戰，卻做出這樣令人遺憾的行為，「這是你可以查的嗎？請立刻收回索資公文，並跟高委員道歉。」

蔡璧如也批評，「柯建銘，你瘋了嗎？」，蔡表示，但身為總召居然去作出國家機器追殺的事情，在前新竹市長林智堅「論文門」事件之後，民進黨開始採取泥巴戰的策略，想把大家都打成一樣黑，這大可不必，年底的選舉還是應該回歸到政策的討論。

對此，民進黨立委林靜儀表示，資策會不是完全的民間組織，當時的專案又是經濟部委託，立委當然有權限確認當時的狀況，這畢竟是國家的薪水、研究案，就像農委會的案子一樣，光是委員在質詢相關單位也要做一些準備，不然怎麼做回答？

柯建銘回應，有行文給資策會請他們好好回答一些問題，最重要的是法律層面的問題，資策會那天說高沒侵權，這在法律上是站不住腳的，第二也要了解高虹安在資策會工作幾年，大概如此而已。

