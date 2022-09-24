南警強力掃蕩人蛇集團　至少30人受害不法獲利上千萬

▲台南市警局破獲11案、查獲犯罪嫌疑人17人（其中9人經法院裁定羈押），查扣贓證物有新台幣23萬5千元、本票、存摺、手機、棍棒等。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期爆發國人受騙前往東南亞等地工作、旅遊，惟抵達後遭當地人蛇或詐騙集團扣留護照、手機進行人身自由控制，並脅迫從事詐騙犯行，如不從即遭拘禁、毆打之案件，台南市警局針對轄內372名近期出境柬埔寨的民眾逐一清查，並通報外交部領事事務局續處，統計至22日止，受理54件其中19人平安返國。

經調查被害人遭人口販運案件多受「高薪從事打字員、人事管理」、「招待旅遊」等不實廣告誘惑，人蛇集團並稱會提供「包吃包住、提供機票」甚至是「預支薪水」等優渥福利，誘騙被害人搭機赴海外工作，惟被害人抵達後才發現情況截然與想像不同，然而已遭當地人蛇、詐騙集團控制，脅迫被害人從事詐騙國人工作或以同手法誘使其他被害人前往工作。

市警局針對人口販運案件成立專案小組，每案均報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，釐清各案件被害情形，積極追查幕後不法人蛇集團，其中轄內一名16歲李姓少年因無法支付修車費用遭不法人蛇集團仲介至柬埔寨案引發市民關注，經本局專案小組循線追查，拘提在台不法人蛇集團成員4人、查扣手機、存摺、被害人護照等證物，並掌握境外犯嫌持續追緝；近期經刑警大隊偵四、五隊及第三、第四、第五、第六、永康、新營、麻豆、佳里、歸仁、白河分局等單位通力合作追緝下已順利偵破11案、查獲犯罪嫌疑人17人（其中9人經法院裁定羈押），查扣贓證物有新台幣23萬5千元、本票、存摺、手機、棍棒等。

所查獲的5組人蛇集團，經查招募國人至國外工作每名可獲利新台幣10萬元，初步清查至少已有30名被害人，被害人受迫於境外從事詐欺犯行獲利時，該人蛇集團主嫌等人亦可再抽成分紅，研判這些不法集團獲利金額已超過1000萬餘元，相關個案持續擴大溯源偵辦中。

市警局再次呼籲，網路上招募前往國外打工廣告眾多，然而對於出國工作內容與薪資顯不相符情形應嚴加檢視，以免貿然前往後遭不法集團控制、脅迫致人身自由及財物受損，本局亦持續針對受理被害案件擴大追查，以瓦解國內招募轄內民眾之不法集團，展現打擊犯罪、維護市民安全決心。