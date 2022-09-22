徵「東埔寨月薪10萬打字員」專騙親戚同學　台南警瓦解詐騙集團

▲台南市警永康分局破獲人蛇集團，緝獲蔡姓主嫌等5人，蔡並遭法官裁定收押。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局發現一處民宅疑為人口販運集團據點，專案小組隨即展開蒐證調查並報請台南地檢署檢察官翁逸玲指揮偵辦，經追查破獲此詐欺人蛇集團，緝獲蔡姓主嫌等5人，全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送台南地檢署偵辦。蔡移送後遭法官裁定收押。

專案小組指出，該人蛇集團以該處作為面試、招募據點，由30歲蔡姓主嫌指揮集團成員，在網路上以「至柬埔寨擔任打字員，月薪高達新台幣10萬」等條件誘騙同學、朋友應徵面試，應徵者誤信同意出國，隨即由人蛇集團代辦護照、代訂機票並接送至機場出境，到國外才知從事詐欺犯罪而恍然大悟悔不當初。

經台南地檢署指揮專案小組深入追查，目前警方至少掌握有4名被害人遭該集團誘騙至柬埔寨，如不願配合從事詐騙工作或在台親屬得知家人受騙至境外時，即要求被害人或其親屬支付贖金，或再招募國人前往換取自由。

專案小組經蒐集相關事證完備後，即分別向台南地院、台南地檢署聲請搜索票及拘票，於9月中旬起，兵分多路，搗破該人蛇詐騙集團據點，同步逮捕拘提30歲蔡嫌及旗下19歲許嫌、19歲周嫌2名共犯到案，並查扣現金新台幣23萬餘元、棍棒5支、電腦、手機及本票等證物一批。

另一方面，警方21日發起第二波行動，查緝涉案19歲陳嫌及16歲葉嫌2人到案，即時防止再有被害人受騙出國，而全案依組織犯罪、詐欺、妨害自由及人口販運等罪嫌移送台南地檢署偵辦，蔡姓主嫌經檢察官聲押獲准並持續擴大溯源瓦解幕後犯罪集團。

專案小組偵處過程中，發現部分被害人因現金借錢欠債而遭到誘騙，讓被害人誤以為能到國外賺錢還債，不知前往後反被人口販運壓榨，甚至要脅支付贖金而再度被害，被害人返國對該人蛇集團痛斥無人性，並紛紛向警方提出受苦受騙的委屈，實在不能亂信他人。

永康局長甘炎民表示，民眾應拒絕聽信來路不明、海外高薪、不需經驗及工作輕鬆之招募就業機會，以免遭不法集團利用、控制甚至出國從事詐騙等犯罪行為，遭受拘禁、凌虐等侵害，本分局對於任何人如遭到限制自由、奴役迫害等違反人權的非法犯行，將偵辦到底絕不寬待；另外民眾透過網路求職時，應該更加小心謹慎及查核，避免落入人口販運被害境遇，各地司法警察與檢察官一定會持續追查到底。