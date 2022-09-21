人蛇女狂送23台灣妹去柬埔寨！　竟30萬交保...檢察官不服提抗告

▲台中警方16日逮補一名人蛇集團女成員，地檢署聲請羈押，法院則裁定30萬交保，地檢署不服提出抗告。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

23位台灣妹都被她送去柬埔寨！人蛇集團一名吳姓女成員專挑台灣女性以「高薪、酒店服務」為廣告，專挑女子前往柬埔寨再扣護照參與詐騙集團，不從就會被轉賣去賣淫。吳女16日返台後遭台中警方在桃園機場逮補，檢察官認定吳女涉嫌人口販運等罪嫌情節重大向法院聲請羈押，不過法院裁定30萬交保限制出境，地檢署已提出抗告，法院審理中。

吳姓女子所屬的人蛇集團同樣在臉書、IG等社群軟體「詐騙豬仔」，而吳女誘騙的大多為女性，以常見的「高薪、酒店服務」為廣告，號召不特定女子前往柬埔寨從酒店陪酒工作，入境後馬上用辦理簽證當理由，強扣女子護照並要求簽署工作契約 ，只要女子反悔不願意繼續陪酒工作，就把女子轉賣去賣淫。

▲台中地檢署襄閱主任檢查官詹常輝表示，吳女專挑女性前往柬埔寨，至於是否為首腦仍需待整個集團遭破獲後才可釐清。（圖／記者許權毅拍攝）



此外，吳女也會以「招待旅遊」等藉口，誘騙被害人出境至柬埔寨，強扣護照、沒收手機並拘禁，再強迫被害人從事「假投資」之電信詐欺。吳嫌還負責代辦機票事宜，經手就有23名國人被他送去柬埔寨，至今仍有多人尚未回台。

本案經由台中地檢署指揮台中警方、台中市專勤隊以及航警局偵辦，16日在桃園機場逮補剛入境的吳女，經檢察官訊問後認定吳嫌涉嫌違反組織犯罪防制條例、意圖營利以詐術使人出國罪、人口販運、加重詐欺及意圖營利強迫女子與他人為性交行為等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，但法院諭令30萬元交保並限制出境，地檢署接獲後立即提出抗告。