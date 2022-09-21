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南二監接風「囂張放炮嗆警」　14人被逮...恐害大哥假釋生變

記者林悅／台南報導

台南第二監獄20日下午發生滋擾案，1名蔡姓更生人為了替假釋林姓男子接風，聚眾前往南二監，在地上擺放鞭炮準備施放慶賀時被制止，與警方爆發衝突，網友從流傳影片看到現場警力只有4人，質疑警力不足才無法強勢執法，警方回應為避免衝突擴大，先蒐證並呼叫快打警力，目前包括拘提及通知共有14人到案。據了解林也遭警方傳喚，如果涉案重大，他的假釋案有可能遭取消，恐得回籠服刑。

▲台南市警麻豆分局員警當場制止滋優民眾，並進行蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局員警當場制止滋優民眾，並進行蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局員警當場制止滋優民眾，並進行蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南二監高調接人片在網路社群瘋傳，網友看到20多名黑衣人與警方爆發衝突畫面，但現場只有4名警力及監獄管理員，員警被民眾包圍推擠，黑衣人人多勢眾，離開時還狂按喇叭挑釁警方，行徑十分囂張，卻看不見警方有強勢執法作為，懷疑係警力不足，事後警方發現影片曝光才展開調查。

▲台南市警麻豆分局員警當場制止滋優民眾，並進行蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市麻豆警分局否認網友質疑之事，並表示警方獲報南二監有聚眾情事，立即派出2網共4名警力到場了解，並勸阻現場民眾不要施放鞭炮，雙方爆發衝突後立即呼叫11名快打警力支援，為避免衝突擴大，現場員警進行蒐證，由於南二監地處偏僻，快打警力還沒抵達現場之前，相關滋事群眾已離開，事後警方根據蒐證資料釐清案情，並報請檢察官指揮偵辦，符合偵查犯罪程序。

麻豆警分局則表示，警力配置是依據轄區人口配置，六甲派出所地處山區，共有10多名員警，本案發生時就派出2組網警力到場查處，並無警力不足問題。

▲台南市警麻豆分局員警當場制止滋優民眾，並進行蒐證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，檢察官21日開出7張拘票，拘提6人到案，另通知8人到案，目前共計14人到案，全案將朝妨害公務、組織犯罪罪嫌方向偵辦。據了解，帶頭的32歲蔡男也已到案，而林姓大哥也被警方通知前來說明。

▼帶頭的蔡男(第一位)到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南二監接風「囂張放炮嗆警」，帶頭的蔡男到案。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼南二監接風「囂張放炮嗆警」，帶頭的蔡男到案。（圖／記者林悅翻攝）

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