北景雲計畫工程缺失多　藍營曝：監造+設計費近8000萬籲檢方調查

▲藍營曝北景雲計畫：監造+設計費近8000萬。（圖／市議會國民黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德國民運動中心因918地震，天花板坍塌，震出桃園公共工程品質爭議！桃園市議會國民黨團23日召開記者會，強烈抨擊市政府工務局沒有做好設計、監造把關責任，才會讓民眾身處險境之中，難辭其咎，要求檢調單位應主動調查，向市民交待。

市議員梁為超表示，北景雲計畫當中，大湳消防分隊缺失高達142項，目前改善僅26%，當時工務局是如何驗收過關？這項工程監造費用4800多萬，監造出如此爛的工程，他認為檢調單位應主動調查，承攬的瑞助營造是否有偷工減料行為，他們將持續追查相關弊端。

市議員舒翠玲質疑，大湳消防分隊既然缺失眾多，改善也沒有完成，為何要啟用、進駐，難道是鄭市長想要以此宣揚政績，簡直是把人民及消防弟兄的生命安全視為無物，除了北景雲計畫之外，楊梅區公所新建工程、平鎮文化公園地下停車場等都是內控失調、外控不佳的案例，市政府運作機制應該出了問題，她要求在如此多項缺失之下，到底是誰決定讓大湳消防分隊進駐，一定要追查相關責任。

簡志偉表示，北景雲計畫公共設施暴露出許多缺失，讓市民失望，也讓城市光榮感消失，如果工務局接到檢舉就主動認真處理，就不會造成今天的後果。詹江村說，北景雲計畫工程監造費用4800多萬元、設計費用2800萬元，合計將近8000萬元，如果監造、設計都出了問題，就是驗收單位有問題，市政府難辭其咎，桃園有許多建設，已經陸續出現狀況，市政府應該要總檢討。

黨團執行長徐玉樹表示，八德國民運動中心天花板坍塌，只是鄭市長任內的冰山一角，加上桃園國民運動中心啟用至今缺失不斷，包括結構以廢棄物填充、SPA池內未做防水，鋼筋鏽蝕、游泳池磁磚剝落、輕鋼架鏽蝕等，他呼籲，民眾及桃園市政府員工，基於國家與地方財政正當性，請勇敢站出來，告訴大家問題出在哪裡？