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不只八德運動中心出包！　他曝12億「桃園北景雲計畫」藏百項缺失

▲▼桃園八德運動中心5樓羽球場，啟用不到一天，地震時天花板全塌下來。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

▲桃園八德運動中心5樓羽球場，啟用不到一天，地震時天花板全塌下來。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）

記者詹宜庭／台北報導

台東18日發生規模6.8強震，桃園八德運動中心5樓羽球場天花板大面積震落，遭外界質疑為豆腐渣工程。不過，資深媒體人黃揚明22日爆料，桃園市政府宣稱總共耗資12.1億的「北景雲計畫」中，不只八德運動中心出包，大湳消防分隊8月提報缺失高達上百項未改善。

黃揚明表示，台東地震造成八德國民運動中心羽球館天花板崩落，該棟建物品質引發爭議。桃園市府耗資12.1億的「北景雲計畫」中，國民運動中心僅花4.89億元、停車場花4.34億元，另2棟建物包含公托、日照、市民活動中心、圖書館、大湳分隊等，共耗資2.94億餘元。

黃揚明透露，桃園市消防局於今年8月24日發函給承包商「瑞助營造」及桃園市工務局新建工程處，原先瑞助營造今年6月16日發函承諾，去年5月到今年3月提報的工程缺失項目會在6月底前改善完成，但卻仍有「多數缺失尚未完成改善」。消防局也指出，今年4月到7月的工程缺失項目，瑞助營造並未承諾合理的改善期限，因此特地發函呼籲該承包商應與8月的缺失清單提報合理改善期限。

黃揚明指出，根據附件中去年5月到今年8月的缺失清單，大湳消防分隊大樓廳舍缺失共計153項，改善完成僅41項，改善率僅26.8％，等於是超過7成3、近3/4的缺失在這份公文發出前都沒改善完成。

黃揚明提到，當中較為誇張的是「漏水」相關缺失，8月發文前尚未改善完成的，佔了122項缺失中的47項，比率超過1/3，包括B1發電機室、儲藏室、自來水給水室、污水處理室、B2幫浦室、1樓男生備勤室、、2樓曬衣間、小隊長寢室窗台、3樓辦公室窗台、多功能訓練室窗台、女小隊長室、安檢辦公室、安檢寢室、重訓室窗台、儲藏室、女廁牆面及天花板、頂樓樓梯、電梯間天花板等，可說是罄竹難書。

此外，今年3月提報編號91的缺失項目是「北景雲園區中央控制系統遠端操控造成分隊電力跳電」，黃揚明說，消防分隊的電力理應穩定，居然會有跳電風險，「這項缺失描述讓人瑟瑟發抖」；而今年8月提報編號138項目「全棟牆面持續裂化」，也讓他感到傻眼。

黃揚明表示，難怪桃園市議員詹江村將民眾陳情北景雲園區疑似有驗收不實弊案的公文貼在粉專時，就有民眾留言稱「瑞助營造的後台非常硬，連桃園市政風處也無法對他們處置，整個北景雲建案，完全是沒有工程品質可言，到處漏水。」黃揚明痛批，實在很難想像這樣的公共建物品質，被列為「五星市長」的重大政績。

黃揚明說明，此公文於8月24日發出，距離今天近1個月了，桃園市府該說明「北景雲園區」的上百項缺失究竟改善完成了沒？是否該將全案移送檢調查明？「那個只會主動查藍營縣市弊案的監察院，是否也該動起來呢？」

對於多功能球場天花板因地震掉落，負責工程的統包廠商「瑞助營造」則回應，第一時間已展開最安全、高效的復原工作，並會付起應負責任絕不推諉，造成社會大眾的擔憂，瑞助營造深表抱歉，也同時向桃園市政府團隊及受傷民眾致上最深的歉意，「我們絕對虛心接受、不會推卸責任。」

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