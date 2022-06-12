2022全球卓越建設獎　桃園2金2銀開創公共工程品質新境界

▲市府秘書長黃治峯(右)領取2022全球卓越建設獎。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園升格後公共建設獲獎不斷，無論是規劃設計、施工管理、履約能力、提升品質的方法等，都不斷創新，代表桃園城市發展不斷進步，也開創公共工程品質的新境界。桃園市政府新聞處11日表示，市府秘書長黃治峯率桃園公共建設團隊，赴法國巴黎領取2022全球卓越建設獎，本次桃園共計榮獲2金2銀佳績，讓世界看見桃園公共建設之美。

桃園市此次得獎作品包括特色公園(大有梯田公園、中原生態埤塘公園)以及亮點建設(橫山書法館、中路二號社會住宅)，都是升格後桃園公共建設的亮點作品，其中大有梯田公園以及中路二號社會住宅，更是我國公共工程金質獎特優工程。

獲得環境類金獎的「大有梯田公園 (Dayou Terrance Ecological Park)」是全台首座以低環境衝擊工法打造的農村生活體驗公園，更以挑戰式主題全齡遊戲場聞名，完工啟用迄今已成為居民與網紅打卡新熱點。而同樣榮獲金獎的「橫山書法館 (Hengshan Calligraphy Center)」，是以公園為「硯台」、埤塘為「墨池」的概念進行設計，建築外觀由5個如篆刻印章的方盒子組成，可作為典藏、教育推廣及展覽活動空間。

全球卓越建設獎有全球建築界奧斯卡金像獎美稱，之前因為疫情關係，已連續2年改為線上頒獎，今年重新於總部所在地巴黎盛大舉辦實體頒獎典禮，本次台灣團隊共計榮獲4金7銀佳績，其中2金2銀由桃園市政府工務局、新工處、水務局以及住宅處案件獲獎。