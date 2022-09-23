幼童遭餵吸電子煙真相曝！15歲少年給的再+玩具槍　原因大逆轉

▲有網友在臉書、IG上傳一則3歲幼童在車上吸電子煙與玩手槍，疑遭被虐待情事，警方找來當天涉嫌提供電子煙與玩具槍少年與家長詢問，少年媽媽向幼童家長致歉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

臉書與網路IG昨（22）日晚上有網友上傳一段影片，有名3歲幼童在車上被餵吸電子煙狂咳和把玩手槍等畫面，PO文者還自稱已向桃園警方報案；桃園警分局今天約談PO網當事人與幼童家長到案說明，原來是幼童家長委託友人幫忙帶小孩，隨車少年見幼童哭鬧隨手提供電子煙與玩具槍希望安撫幼童，沒想到鬧出如此大的風波，警方已移請市府社會局等單位裁處。

桃園警分局指出，針對網友昨（22）日晚間在臉書上傳1名3歲幼童遭餵吸電子煙嗆到咳嗽與把玩手槍影片，疑有虐童行為，桃園警分局偵查隊、防治組、埔子派出所獲知後立即進行追查，埔子所初步查出沒有報案紀錄，經在網路巡察發現，網頁已遭移除，但根據掌握當事人身分疑似是名15歲少年，立即通知其由家長陪同到分局說明。

桃園警分局查出，15歲少年於9月20日與朋友與其3歲幼子前往南部參加宮廟進香活動，途中朋友下車購買餐點，少年因無照顧幼童經驗，結果幼童突然哭鬧不止，少年隨手拿起電子煙與玩具槍給幼童把玩，希望能安撫情緒，並隨手以手機拍攝這段影片，後來把影片放在自己IG上，但沒想到沒不知名網友下載上傳至臉書，他不知道後果這麼嚴重。

▲桃園警分局約談幼童父親到案釐清案情，目前雙方正在協調中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

少年媽媽指出，兒子當天與朋友到南部參加進香活動，受幼童父親委託幫忙照顧幼童，因為沒有照顧經驗，看到幼童哭鬧就拿電子煙與玩具槍讓其把玩，事後已勸誡兒子的錯誤行為，並向幼童家長致歉；幼童的父親也說，當天下車買東西，不知道發生何事，目前雙方家長還在協調中。

桃園警分局後續除製作當事人雙方資料紀錄外，也將全案移請市府社會局等權責單裁處；市府社會局表示，目前仍在比對當事人個人資料中，後續調查如果釐清當事人有違反兒權法規定情事屬實，將依同法97條進行裁處6至60萬元罰鍰。

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