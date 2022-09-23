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通緝犯撞倒整排機車逃逸　高眺女警抽絲剝繭2月...終逮狡滑匪

▲▼通緝犯撞倒整排機車逃逸無蹤，一度成為懸案，還在高眺女警抽絲剝繭2個月順利破案。（圖／警方提供，下同）

▲▼通緝犯撞倒整排機車逃逸無蹤，一度成為懸案，還在高眺女警抽絲剝繭2個月順利破案。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市東山路一間鍋貼店前的一整排機車，今年3月9日被1輛自小客車撞倒，1名男子受傷，肇事者逃逸無蹤，警五分局交通分隊女警高婉茹受理後，在毫無線索下全面調閱監視器，調到畫面還四處找人指認，但案情一度陷入膠著，所幸高員心思細膩、抽絲剝繭2個月後才發現肇事者早因通緝案入監，檢察官認為一件肇逃案，移送書竟厚厚一大本，特別打電話表揚高員認真辦案的態度。

▲▼通緝犯撞倒整排機車逃逸無蹤，一度成為懸案，還在高眺女警抽絲剝繭2個月順利破案。（圖／警方提供，下同）

身高171公分、長相清秀的女警高婉茹，特考班畢業，從警14年，今年3月9日受理東山路一段一家鍋貼店前的交通事故，現場有3輛被撞倒機車，1名坐在機車上等候餐點的劉姓男子也被撞傷，肇事的自小客車則因為撞到前方30公尺的變電箱而熄火。

▲▼通緝犯撞倒整排機車逃逸無蹤，一度成為懸案，還在高眺女警抽絲剝繭2個月順利破案。（圖／警方提供，下同）

劉男表示，他坐在機車上等餐時，突然聽到汽車急剎聲，1輛車子由北屯路沿東山路衝過來，他來不及跳車就被撞上，肇事車內還有1名許姓男子。

許男辯稱是他開的，但高員提醒，如果幫人頂罪，會觸犯偽造文書罪，許男這才坦承，駕駛人姓黃，車子是友人的友人所租賃，黃算是第4手，他與黃男不熟，也沒有聯絡電話，黃男逃逸前請他「處理」(即頂罪)。

高員返隊後開始追查黃男下落，不但全面調閱路口監視器，調到人臉也要找人確認，但一直碰壁，沒人認識，案情一度陷入膠著，後來5月初透過警用系統搜尋，發現黃男被拘押在矯正署的彰化勵志中學，原來黃男未成年時因為毒品案被通緝逮捕。

高員立刻申請借訊，利用休假時間前往訊問，黃嫌坦承肇事逃逸，因為黃不但無照駕駛，還被通緝，只好棄車逃逸，全案以公共危險及過失傷害罪嫌函請台中地檢署偵辦，也還給被害人們一個公道。

台中地檢署檢察官發現，一件車禍肇事逃逸案，移送書竟然厚厚一大本，可見高員努力不懈、抽絲剝繭，相關資料也蒐集非常齊全，特別打電話給警五分局表示肯定。

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