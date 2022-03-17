狠夫殺妻後逃逸51hrs睡夢中落網　藏匿處離命案現場僅800公尺

▲陳姓男子殺死妻子後逃逸51個小時，17日下午在睡夢中落網，陳嫌躲藏處離命案現場僅800公尺。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市43歲陳姓男子和37歲林姓妻子15日上午為了小孩扶養權發生爭吵，陳嫌竟當著母親、5歲小孩面前，持摺疊刀一刀刺死林女，陳嫌後來騎機車逃逸，途中換了多次計程車，下車後又改徒步，讓警方追查困難。警方不眠不休投入上百人次調閱路口監視器，以及查訪可能投靠的友人，17日下午1點多，在北屯區一間停工的寺廟內逮捕睡夢中的陳嫌，陳嫌逃亡了51個小時，最後卻是在距離命案現場800公尺落網。

陳嫌無業，有吸毒前科，與林女生了2個小孩，夫妻倆目前分居，前天上午10點多，林女與胞妹前往陳嫌住處，想要帶走5歲兒子的物品，不料撞見陳嫌，雙方再度為小孩扶養權發生口角，陳嫌竟持摺疊刀一刀刺向林女胸口，林女當場失去生命跡象，經送醫仍宣告不治。

▲行凶摺疊刀。（圖／示意圖）

警方根據陳嫌逃逸時所騎的機車號碼，一路追查，但陳嫌狡猾，途中換搭至少4次計程車，每次都是搭了一段路後下車，改徒步離開，有意刻意避開監視器，警方投入上百人次警方，不眠不休查訪，包括可能躲藏的汽車旅館，以及可能投靠的友人，也試圖透過家人連絡，但陳嫌手機一直關機。

陳嫌惡行也引來不少網友在陳臉書氣憤留言「殺人凶手出來面對」、「不配當人」、「在小孩子面前做這種事，會造成小孩多大 陰影？」

警方表示，陳嫌逃亡期間，白天都是漫無目的走路，晚上再找建築工地或是廢棄寺廟睡覺，今天下午員警叫醒還在睡夢中的陳嫌，地上有啤酒罐和香菸，陳一臉茫然，並未反抗，警方將依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。