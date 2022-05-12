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單月開300張紅單卻被調離　台中警PO網叫屈...分局狠打臉

▲▼台中一名員警單月開逾300張紅單，卻被調離27公里外，台中警方解釋，半夜開騎樓違停合理嗎？（圖／施姓員警臉書）

▲台中一名員警單月開逾300張紅單，卻被調離27公里外，台中警方解釋，半夜開騎樓違停合理嗎？（圖／施姓員警臉書，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局水湳派出所施姓員警不滿努力告發違規停車以及攤販，光4月份就開出300多張紅單，昨天竟收到長官無預警調職令，今天就要遠赴27公里外的大安分駐所報到，施員把委屈po在臉書，引起不少回響；警五分局表示，施員常在半夜針對騎樓開違停，以及對違停買菜民眾未先勸導直接開單2400元，還嗆說「開你的單剛剛好而已」，態度惡劣，影響警察形象甚鉅，強調絕非懲罰性調動。

▲▼台中一名員警單月開逾300張紅單，卻被調離27公里外，台中警方解釋，半夜開騎樓違停合理嗎？（圖／施姓員警臉書）

施員po文表示，一個警察若好好執法、認真取締會有什麼下場？不用說的，親身示範給你看：

4/2開始違規停車大取締計畫；4/6已開完一本，隔天民眾call in 派出所抗議；4/8再開完一本，有民眾到派出所吵架；4/9民眾繼續來電抗議，不理他們，連議員服務處違停也開下去；4/21被檢舉用下班時間經營粉專，用圖妨害風化、發文影響警譽；4/26開始取締違規攤販；4/27所內勤前教育宣導被針對，需以勸導代替開單，避免民怨；4/2 不計違規攤販，光違停紅白單就開完 5~6 本了吧？

▲▼台中一名員警單月開逾300張紅單，卻被調離27公里外，台中警方解釋，半夜開騎樓違停合理嗎？（圖／施姓員警臉書）

5/4督察組表示可能會進行處份，因為對民眾說「你違規了二十幾年只開一張很划算了。」 被申訴態度不佳；5/5開始接聽督察組、交通組來電，處理民眾申訴態度不佳，開單時被暴怒民眾嗆聲不能回嘴，查戶口時是否離開管區主動取締？5/11被調職，通勤距離從1公里變 27公里；5/12報到，公文上沒有理由... 沒有任何說明....。

時代力量立委陳椒華也po文聲援，指員警認真積極取締違規、告發所長貪污舞弊卻遭懲罰性調職，「台中市警局出來說清楚！」台中市警察局沒有給出任何理由，甚至連救濟時間都沒有。

時代力量和當事員警11點半將召開記者會說明過程。

警察局長蔡蒼柏上午在議會接受質詢表示，他覺得痛心，施員所說全是子虛烏有。

警五分局表示，本分局對於認真執勤的同仁均以肯定鼓勵，絕非有懲罰性調動情事，施員服務地點調動緣自該員警近期考核不佳，且因個人行為涉及刑事案件，已進入司法調查中；另該員又因交通執法態度不佳屢遭市民投訴，並引起地方強烈反彈，影響警察形象甚鉅。

基於上開理由及確保施員相關權益，本分局爰依警察局遷調作業要點第五點：「對所屬人員因違反品操風紀或工作重大疏失或考核不佳，有人地不宜之情，得詳述具體事實主動報調」調整服務地區，尚無不當。

有員警私下表示，該員常利用半夜執勤時間，針對騎樓內違停開單，騎樓內違停是不對，但在半夜並非影響公共安全，警方有明文內規規定，此外，多數前去市場買菜的民眾，大多是短暫違停或併排，警方應站在勸導趕快駛離，恢復交通，而非一味的開單，引發民怨。

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