月開300紅單惹民怨被調偏鄉　本人出面開砲：違法不分時地

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局原水湳派出所員警施嘉承在4月份開出300多張違停紅單，引發民怨，不料11日下午突然接到調職令，被派到27公里外的大安分駐所，警五分局回應施員考核不佳，且選在半夜針對騎樓違停開單，連臨停市場幾分鐘買菜也不放過，不近情理；施嘉承反嗆，違法時間不分日夜、地點不分自家或他人，他為了整頓交通反而被懲罰性調動，對他非常不公平。

▲台中員警施嘉承（左1）在時代力量議員參選人吳佩芸陪同下反駁，違停開單和被調職的理由。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

施嘉承表示，他曾在媒體上看到一則新聞，1名外傭推著坐在輪椅的老太太，原本在騎樓走，但騎樓全停滿機車，只好推到道路上，不料被汽車撞傷，他維護行人路權，關注違停造成的交通安全問題，積極依法強力整頓，單單4月份就取締了300多件違停，卻遭民眾抱怨不近人情，屢遭投訴。

他承認曾在半夜針對騎樓違停機車開單，法令有規定零點至6點開單，可以先勸導，但他找不到車主，即使是停在自家騎樓也不行，只好開單；此外，開車或騎車到菜市場買菜的民眾，常常併排，有的人雖然是在車上等家人，但違法停車就是違法停車，不應該放任違停1分鐘、2分鐘或是5分鐘，這樣對行人非常不公平。

被開單的民眾當然會不爽投訴，他當場都忍受了民眾的咆哮和辱罵，如果分局認為他的執勤態度不佳而調動，為何他沒有因為態度不佳而受到處分；至於考核不佳一事，他長期考績都是乙等，如果說乙等是考核不佳，全台灣大概有一半以上的員警都要被調動。

分局還說，他目前還涉及刑事案件，其實就是他告發水湳所長涉嫌詐領大型勤務活動獎勵金，被反告誣告，目前他連筆錄都還沒製作，案件也還沒移送檢方，怎能未審先判，汙衊他的人格？

還有，同事們在炎炎夏日下，還是穿長袖執勤，他向所長提出是否可以進行換季投票表決，以及中午吃飯時間，明明同事有空閒可以吃飯卻不讓同事吃，吃了還要員警寫為什麼在所吃飯的職務報告，於是他又被告妨害名譽。

施嘉承中午在時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸陪同下召開記者會，吳佩芸批評該項調職不僅缺乏正當理由，更未給絲毫的救濟時間，台中市警局應盡速撤銷這樣的懲罰性調職，並檢討「今天發文、明天調職」不合理的派任程序，認真執法的員警應該受到鼓勵，而非惡意的懲罰，否則台中只會不斷流失優秀的警察人才。