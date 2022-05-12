　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

月開300紅單惹民怨被調偏鄉　本人出面開砲：違法不分時地

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第五分局原水湳派出所員警施嘉承在4月份開出300多張違停紅單，引發民怨，不料11日下午突然接到調職令，被派到27公里外的大安分駐所，警五分局回應施員考核不佳，且選在半夜針對騎樓違停開單，連臨停市場幾分鐘買菜也不放過，不近情理；施嘉承反嗆，違法時間不分日夜、地點不分自家或他人，他為了整頓交通反而被懲罰性調動，對他非常不公平。

▲▼台中員警施嘉承在時代力量議員參選人吳佩芸陪同下反駁，違停開單和被調職的理由。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲台中員警施嘉承（左1）在時代力量議員參選人吳佩芸陪同下反駁，違停開單和被調職的理由。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲▼台中員警施嘉承在時代力量議員參選人吳佩芸陪同下反駁，違停開單和被調職的理由。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

施嘉承表示，他曾在媒體上看到一則新聞，1名外傭推著坐在輪椅的老太太，原本在騎樓走，但騎樓全停滿機車，只好推到道路上，不料被汽車撞傷，他維護行人路權，關注違停造成的交通安全問題，積極依法強力整頓，單單4月份就取締了300多件違停，卻遭民眾抱怨不近人情，屢遭投訴。

▲▼台中員警施嘉承在時代力量議員參選人吳佩芸陪同下反駁，違停開單和被調職的理由。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

他承認曾在半夜針對騎樓違停機車開單，法令有規定零點至6點開單，可以先勸導，但他找不到車主，即使是停在自家騎樓也不行，只好開單；此外，開車或騎車到菜市場買菜的民眾，常常併排，有的人雖然是在車上等家人，但違法停車就是違法停車，不應該放任違停1分鐘、2分鐘或是5分鐘，這樣對行人非常不公平。

被開單的民眾當然會不爽投訴，他當場都忍受了民眾的咆哮和辱罵，如果分局認為他的執勤態度不佳而調動，為何他沒有因為態度不佳而受到處分；至於考核不佳一事，他長期考績都是乙等，如果說乙等是考核不佳，全台灣大概有一半以上的員警都要被調動。

分局還說，他目前還涉及刑事案件，其實就是他告發水湳所長涉嫌詐領大型勤務活動獎勵金，被反告誣告，目前他連筆錄都還沒製作，案件也還沒移送檢方，怎能未審先判，汙衊他的人格？

還有，同事們在炎炎夏日下，還是穿長袖執勤，他向所長提出是否可以進行換季投票表決，以及中午吃飯時間，明明同事有空閒可以吃飯卻不讓同事吃，吃了還要員警寫為什麼在所吃飯的職務報告，於是他又被告妨害名譽。

施嘉承中午在時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸陪同下召開記者會，吳佩芸批評該項調職不僅缺乏正當理由，更未給絲毫的救濟時間，台中市警局應盡速撤銷這樣的懲罰性調職，並檢討「今天發文、明天調職」不合理的派任程序，認真執法的員警應該受到鼓勵，而非惡意的懲罰，否則台中只會不斷流失優秀的警察人才。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
獨／部北醫被爆隱匿感染　確診醫護：我咳嗽...民眾脫罩PCR
確診康復後「出現1後遺症」　他抖：以前都不會
「保險公司這次慘了！」　柯文哲：每家都虧好幾百億
免排！她實測「上網買快篩」1支62元　買100劑都有貨
快訊／《一家團圓》江宏恩快篩陽！　陳冠霖「二度隔離」
梅雨對流胞排排站！　鄭明典示警「長命移動慢」恐迎致災豪雨
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／我咳嗽...前面排隊PCR民眾脫罩戳鼻孔　確診醫護：想到就恐怖

北市扯男辱罵員警是狗！當街喝令：給我坐下，警犬　下場出爐

獨／實習生揭部北醫院隱匿感染數　爆料者確診嘆：不知院內情況

對前女友與情敵連開5槍動機曝！她拒撤保護令　狂男開庭前夕下毒手

果農上山巡視五月桃...失聯2天　警消尋獲2小時抬下山就醫

快篩之亂扯高雄　他PTT貼「南下送貨撞車2死」假訊息下場慘

只跑2公里就跳105元　乘客質疑運將「調錶」反遭辣椒水洗臉

中橫公路關原段大面積坍塌　警上山值勤得先繞250公里才能到

強制猥褻案才出獄　偷拍正妹被抓包...他先毆被害人男友再打店員

雨彈狂襲！台南民治議事廳榕樹倒塌壓毀轎車　車主嚇壞驚逃

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

獨／我咳嗽...前面排隊PCR民眾脫罩戳鼻孔　確診醫護：想到就恐怖

北市扯男辱罵員警是狗！當街喝令：給我坐下，警犬　下場出爐

獨／實習生揭部北醫院隱匿感染數　爆料者確診嘆：不知院內情況

對前女友與情敵連開5槍動機曝！她拒撤保護令　狂男開庭前夕下毒手

果農上山巡視五月桃...失聯2天　警消尋獲2小時抬下山就醫

快篩之亂扯高雄　他PTT貼「南下送貨撞車2死」假訊息下場慘

只跑2公里就跳105元　乘客質疑運將「調錶」反遭辣椒水洗臉

中橫公路關原段大面積坍塌　警上山值勤得先繞250公里才能到

強制猥褻案才出獄　偷拍正妹被抓包...他先毆被害人男友再打店員

雨彈狂襲！台南民治議事廳榕樹倒塌壓毀轎車　車主嚇壞驚逃

勞雇好安心　台南市勞工局提升移工照護技巧　

網紅笑叔「神複製劉畊宏」　重現《營業中》經典名菜

手搖飲店狂開「50嵐如何屹立不搖？」　網揭1關鍵：就是這麼簡單

湯姆斯盃／麟洋配強壓世錦賽金牌　中華男團1比1日本

愛莉莎莎打完第3劑「副作用超過1週」　體力剩一半：有沒有人跟我一樣

OH-58D戰搜直升機夜航訓「動力異常」　航特部：暫停飛訓執行特檢

蔡英文稱防疫成績好！柯文哲：靠國民、醫護努力　非「偉大黨中央」領導

高市7月開徵囤房稅　增額補貼租金7.9萬戶受惠

獨／我咳嗽...前面排隊PCR民眾脫罩戳鼻孔　確診醫護：想到就恐怖

加班到3am感動馬斯克！狂讚中國人好敬業　飆罵美國：根本不想工作

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

社會熱門新聞

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

高雄嬤買早餐騎17公里！臉曬到紅燙：怎還沒到

高雄女騎士無視號誌直直衝　慘遭輕軌撞飛

即／台61聯結車自撞　全線封閉

女警自撞還有1輛也遭殃！女車主興奮了

不滿前女友結新歡！三重男埋伏開槍

AV女神孟若羽進化　復出直播3萬人收看

愛妻被酒駕男撞死　夫公開給法官的信惹淚

公婆提告討豪宅　網紅媳婦敗訴理由曝

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

更多熱門

相關新聞

吳顯森座車被偷裝定位器　藍衣騎士一路鬼祟跟蹤

吳顯森座車被偷裝定位器　藍衣騎士一路鬼祟跟蹤

台中市議員吳顯森自爆昨從議會返家途中，一路遭不明人士騎銀色機車鬼鬼祟祟尾隨。吳顯森表示，他刻意驅車繞到巷弄內，對方卻依舊跟蹤到住處，懷疑自己座車被動手腳；今日一早交代助理開到修配廠檢查，在「車底的後保險桿下方隱密處」發現GPS定位器，已向警方報案。

陳建仁喊「流感化後確診數沒意義」　陳時中回應

陳建仁喊「流感化後確診數沒意義」　陳時中回應

小鮮肉騎車散心　誤闖快速道見女警泛淚

小鮮肉騎車散心　誤闖快速道見女警泛淚

台中六分局偵查隊6人確診　全市81警染疫

台中六分局偵查隊6人確診　全市81警染疫

松山慈惠堂連2天「免費發快篩」　發放規則曝光

松山慈惠堂連2天「免費發快篩」　發放規則曝光

關鍵字：

違停騎樓水湳所五分局時力警員紅單民怨影音台中

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

快訊／本土+65385「3縣市病例破萬」

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面