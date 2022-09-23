小二孝順男童抓魚喪命　家境清寒父嘆不捨...鄉公所助辦後事

▲鄉長江淑芬與社會處關懷慰問溺水男童父。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！彰化溪州鄉1名2年級學童，昨(23)日下課後騎乘單車到莿仔埤圳戲水，在淺水處抓魚突遇到上游水門放水，不幸被沖走，今日凌晨遺體在下游約3公里處的水閘門被發現，家屬悲痛的說，「他是一個很貼心又乖巧的小孩」，因學童家境貧困列為低收入戶，鄉公所將協助免費處理後事。

▲小二童水溺。（圖／民眾提供，以下同）

這名水溺學童家境清寒，單親，還有1個讀小學四年級的姊姊，爸爸年約30歲，平日做園藝工作，基本收入打平，平常小孩會出去玩，找朋友，但不知道會跑下去玩水，爸爸難過的說，他只要放學回家，都會主動做功課，是一個很孝順又乖巧的兒子。

據地方人士指出，先是學童阿公報案孫子失蹤了，附近阿婆也說有看到他出現在大庄的砲兵紀念公園莿仔埤圳旁跟同學還有小朋友在玩，晚間家人發現他的腳踏車和制服，但不知道人去哪裡，消防局出動10輛各式消防車、兩輛救護車、3輛機車、兩艘船艇、29名消防人員和9名義消前往救援，警方也調閱監視器搜尋。

▲鄉長江淑芬與社會處關懷慰問溺水男童父。（圖／記者唐詠絮翻攝）

水利人員也將工作站對面水閘門關閉放水，經過近8小時搜尋，在3公里外的下游莿仔埤圳第三水閘門前找到他，但身體已經僵硬，無呼吸心跳，送往北斗卓綜合醫院急救仍不治，因學童家境貧困已列低收入戶，鄉公所將協助免費處理喪葬後事，真正落水原因待釐清。

▲莿仔埤圳發現小二童遺體。（圖／議員黃盛祿提供）