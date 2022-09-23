驚險影像曝！表哥不給搭便車！　他趴引擎蓋200公尺...警開罰5百

記者鄧木卿／台中報導

台中市林姓男子日前和女友吃完早餐後要開車回家，結果巧遇傅姓表弟，傅男希望能搭便車，林男以不順路為由拒絕，不料，傅男竟趴在表哥車子的引擎蓋上，就算車開動了也不肯下來，林男開了2百多公尺後受不了表弟胡鬧，把車停在路邊趕人，趴車影片被po上網，引發熱議，警方循線找到林傅兩人，並對傅開罰500元罰單。

網路流傳一部影片，台中市北區中清路與文武街口，有名男子趴在白色休旅車引擎蓋上，雙手緊抓著A柱，休旅車先倒車駛出文武街，接著沿中清路直駛，行駛過程中，趴在引擎蓋的男子數度拍打擋風玻璃，示意駕駛停車，該車駕駛卻不予理會，逕自行駛，由於動作實在太過驚險，引發熱議。

▲▼1名男子想搭表哥便車遭拒，乾脆趴在引擎蓋上，結果被罰500元。（圖／民眾提供，下同）

台中警方從車牌查出車主林男，原來是9月17日上午，林男和女友在東興市場吃完早餐後，要載女友回家，開車前偶遇傅姓表弟，傅男想搭便車遭拒，竟然趴上引擎蓋阻擋表哥開車離去，但林男仍然開車，車子行駛2百多公尺後，在中清、英才路口停車，林男下車趕人，傅男才倖倖然離去，過程沒人受傷。

警方表示，傅男趴在自小客車外，顯已違反道路交通管理處罰條例第81條規定「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」，處500元罰鍰，將依規定逕予開單告發，寄送傅男戶籍地。傅男因小失大，這張罰單想必比搭計程車還貴。