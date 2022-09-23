北檢查賄情資累計23件41人次　4大賄選熱區曝光

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

台北地檢署23日舉辦反賄選宣導活動，檢察長林邦樑首度公開，目前北檢轄區內接獲的賄選情資有23件、41人次，其他選舉相關不法案件有8件、9人次，檢警單位正積極查緝，希望創造公平選舉，杜絕不法。根據了解，目前北檢所接獲的賄選案，大多集中在新北市新店區，以及台北市松山區、文山區、萬華區。

▲北檢檢察長林邦樑表示目前正積極查緝23件賄選情資。（圖／記者吳銘峯攝）

北檢23日與台北市榮譽觀護人協進會在北捷貓空纜車站，舉辦法律宣導活動，宣導主題就是反賄選，以有獎徵答以及戳戳樂等老少咸宜寓教於樂的方式，向民眾宣導正確的選舉法律觀念。

檢察總長邢泰釗在致詞時，分享他自己20年前擔任主任檢察官時，與警察到摸彩賄選活動現場進行監控蒐證的經驗，希望大家一起投入反賄選，選出好的政治人物，讓他們(政治人物)把心在本業(政治)，認真工作，否則讓他們1千塊、1千5快買票，那就沒有人要認真了。

▲檢察總長邢泰釗致詞分享過去埋伏監控賄選的經驗。（圖／記者吳銘峯攝）

北檢指出，選舉不法手段，除傳統以旅遊、物品金錢贈送以及地下選舉賭盤方式，現在已提升到網路境外散播不實訊息、認知作戰等不法手段，試圖干擾選舉結果，妨害民主發展。呼籲民眾善用手機蒐證的便利性，勇於檢舉協助政府查賄乾淨選風。