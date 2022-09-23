惡劣YTR當網路簽賭下線狂吸粉　警追上游抓30組頭年吸15億賭資

記者鄧木卿／台中報導

擁有1.97萬訂閱數的張姓直播主(37歲)，平時經營YouTube頻道型態為各電子遊藝場及賭場slot角子老虎機打台實況或真人百家樂直播，8年來已拍攝千餘支影片，卻接受賭博網站代理商的邀約拍片，進而收取廣告費並成為其下線代理，吸收粉絲加入該網站會員下注賭博財物，再與上游分配抽傭，最後還是被逮。

▲張男在YT頻道擁有近2萬訂閱人數，卻遭線上賭博網站吸收。（圖／翻攝自張男臉書）

▲警方人員檢視嫌犯電腦內容。（圖／讀者提供）

刑事局中打偵二隊歷經多個月追查蒐證，鎖定「贏玖久」等線上簽賭網站，月初分別向台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義、台南、高雄等地檢署、法院，聲請50張搜索票，循線逮捕林男等34人(組頭30人、賭客4人)，30名組頭、4名賭客，清查近一年賭資總額將近15億元。

偵六大隊第二隊長江嘉勝表示，此次掃蕩計現場查扣行動電話13支、電腦主機21臺、筆記型電腦2台、現金4萬8,000元、銀行存摺7本、對帳單(帳本)6份等證物。

▲張男直播真人百家樂，吸引粉絲加入會員。(圖／翻攝自張男YouTube)

江嘉勝指出，此次掃蕩發現有一擁有上萬訂閱數之張姓直播主，平時經營之YouTube頻道型態為各電子遊藝場及賭場slot角子老虎機打台實況或真人百家樂直播，其受賭博網站代理商的邀約拍片，進而收取廣告費並成為其下線代理，吸收粉絲加入該網站會員下注賭博財物，再與上游分配抽傭，儼然成為新型態的直播事業。

刑事警察局特別提醒民眾，我國立法院已於去年12月28日三讀修正刑法第266條第2項規定，已明文將網路簽賭、線上博弈等賭客納入賭博罪的處罰之中，最高可處5萬元以下罰金。然在科技日新月異的今天，簡單使用手機便可以隨時線上下注，使得此類網路賭博更俱成癮性、誘惑性，帶來諸多家庭及社會問題，對社會治安及風氣形成負面影響，民眾不可不慎。

▲警方查獲的證物。(圖／讀者提供)