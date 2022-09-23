從小一起長大！12歲男童被比特犬撕咬重傷　奶奶在他面前爆血斃命

<br>

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州12歲男童格林(Ty Gehring)與89歲奶奶瑪麗(Mary Gehring)在家時，突然遭2條比特犬攻擊，被咬成重傷的他好不容易逃出來去找鄰居求救，然而返回時發現2狗仍在繼續攻擊，奶奶最後慘被咬死。

事件14日發生在距離丹佛市約24公里的戈爾登市(Golden)，格林自爸媽離婚以來，便和爸爸奶奶一起居住，所養的比特犬迪亞布羅(Diablo)已經和他一起生活長達7年，然而原本親人的寵物犬突然轉性，對他們發動致命攻擊。

事件發生後，格林被醫療直升機緊急空運到醫院急救，全身多處嚴重撕裂傷與咬傷，目前仍在醫院接受治療，瑪麗則是送醫2天後被宣告不治身亡。警方表示，他們抵達現場看到大量血跡，2條比特犬仍在繼續攻擊，使用電擊槍仍無法把2犬拉開，直到後援抵達才終於制伏。

男童父親表示，家人7年前買了迪亞布羅飼養，他當時怕寵物犬會對孩童造成危險，事前還做了很多功課，但後來兒子和寵物犬感情十分親密，「他們一起長大，所以我很難相信迪亞布羅竟然會攻擊人，牠在我印象中一直很可愛，另外一條比特犬我不知道牠是從哪來的」。目前2條比特犬均已被安樂死。

▼12歲男童和比特犬從小一起長大。（圖／示意圖／達志影像）