女房客失蹤！6樓公寓傳恐怖惡臭　警在多個行李箱發現人類碎屍

▲警方在公寓多個行李箱中找到碎屍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林一棟公寓發生箱屍案，有住戶向警方報案最近一直聞到惡臭，員警前往現場發現該房間租客已經失蹤多時，好不容易獲得許可進入房間，意外發現多個行李箱中裝有人類碎屍，目前仍在確認死者身分。

警方在當地時間21日下午1時40分接到報案，位於Cypress Hills社區林伍德街(Linwood Street)315號一間公寓傳出惡臭，警方直到晚間10時才獲得許可進入，然而一進入這間位於6樓的房間，立即目睹大量血跡，還在多個行李中找到被肢解的人體。

警方表示，該房間原租客為一名20歲女子，目前下落不明，據了解她原本有一名男朋友，對方似乎會對她家暴，已將大量人體碎屍送去驗屍以查明死者身分。

大樓發生駭人箱屍案引發附近住戶恐慌，一名女鄰居表示，雖然這裡不算是高級社區，但發生這種事件還是太可怕了，「我現在甚至怕得不敢住在這裡」。有消息人士透露，警方目前已鎖定一名嫌疑人士偵訊，不過在調查結果出爐前，警方暫不對外透露相關訊息。