爸商店買東西突然遭擊斃　2歲兒無助被「留車上4小時」活活熱死

▲警方公布監視器畫面,希望能找到凶嫌。(圖/翻攝自Houston Police)

記者李振慧/綜合報導

美國德州休士頓士一名2歲男童被人發現陳屍在車上,警方調查發現,其38歲父親當天稍早在當地一間購物中心與另外一名男子發生爭執,後來被對方連開數槍當場射殺,懷疑因為沒有人注意到他2歲的兒子還在車上,被車內高溫活活熱死。

休士頓警方表示,男童父親20日下午1時45分進入當地一間購物中心,結果被發生爭執的男子開槍打死,他的胸口連中多槍後,對方立即跑去開車逃亡。警方後來公布凶嫌被監視器所拍到的畫面,希望能將人逮捕到案。

警方當日下午6時36分接到報案,報案女子表示,丈夫與2歲兒子出門後突然失蹤,他們才意識到死者原本是帶著孩子出門,搜查30分鐘後,在一輛休旅車上找到已經死亡的2歲男童。

警方判斷,男童死因應該是因為被留在悶熱車上,可能自下午2時開始就一直待在車上,目前已將遺體送去驗屍。死者妻子表示,她不曉得當天丈夫的行程,只知道丈夫要去見某人,案件正在調查中。

WANTED: Surveillance video of the suspect sought in the death of a 2-year-old child and the fatal shooting of an adult male.



Tips: HPD Homicide Division at 713-308-3600 or @CrimeStopHOU.#hounews https://t.co/f1mxKf2cUH pic.twitter.com/xwzl25sav8