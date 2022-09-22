批藍營擅長利益分配　鄭運鵬：桃園市所有發展應歸於市民

▲鄭運鵬22日到楊梅埔心傳統市場掃街拜票，受訪時表示，桃園市所有發展應歸於市民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨桃園市長參選人張善政最近被指內部有多頭馬車狀況，張善政昨天第一時間鄭重否認；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（22）日受訪時表示，在一個月時間民調從領先到被追上，所以陣腳有點亂，第二是國民黨系統本來就有爭取權力的文化，包括地方派系、候選人國王人馬以及中央黨部派員插旗等，民進黨則以候選人為主，「我有注意到未來桃園市所有發展應歸於市民，不該回到過去國民黨特權時代。」

鄭運鵬上午在立委林楚茵、黃世杰等人陪同下到楊梅埔心傳統市場掃街拜票，針對外傳藍營內部傳出多頭馬車狀況，他認為，主要因素有兩個，第一個是國民黨裡面主要幹部也發現說他們原來規劃的部隊，民調部分被我們在一個月時間追上，所以造成他們陣腳有點亂。第二個部分是國民黨系統本來就是有爭取權力的文化，他們有地方勢力、有候選人的國王人馬，也有中央黨部的人想插旗，這是國民黨文化與我們不一樣的地方。

鄭運鵬說，民進黨會以候選人為主，國民黨本來就比較擅長利益分配，「我比較擔心的是這個利益集團，不管是哪個系統，他們都希望趕快把桃園贏回來，因為桃園發展正好，他們希望回到分配土地利益、工程利益，然後可以恢復以前特權的壞習慣，我比較擔心的是這個。他們選舉團隊裡面有什麼內部糾紛我沒有興趣，我是注意到未來桃園所有的發展應歸於市民，不該回到過去國民黨老特權時代。」

▲鄭運鵬今天上午在立委林楚茵、黃世杰等人陪同下到楊梅埔心傳統市場掃街拜票。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，張善政昨天開記者會綠營是「雞蛋裡挑骨頭」，還說要發函農委會；鄭運鵬則認為，張善政先生對5736萬的高額研究案，他說的話一向都會延後發生的狀況，像他所說要公開記者會，一直到三週以後於昨天才召開，他也沒有很誠懇很認真的公開面對，包括說周刊裡面兩期報導的比對，與農委會初步調查報告裡面，六篇高度重複等問題，他記者會也沒說明，還是保持他高傲的態度。現在這個保密條款，顯然已不存在，他現在出個新招說要發函農委會，這也是把責任推給農委法的手法之一，既然他本人已經講，希望他盡快發函，把他發函內容讓大家知道，這是選舉動作、是拖延戰術，沒有什麼好迴避的，這也不是保密條款，請張善政先生盡快發函，相信農委會本來就是公開資訊，當事人張善政先生要求公開，農委會不會有幫他隱瞞道理，希望讓國人都看到說內容是什麼。

另外，張善政昨天記者會上QRCODE掃產銷履歷是他創的，卻被農委會打臉早於2004年農委會計畫裡面就已經有了。鄭運鵬強調，張善政先生一向喜歡把功勞攬在身上，把過錯都是別人的，所以對桃園的進步都視而不見，甚至把他認為是弊端，把這些桃園的進步都當作是他的功勞。農委會QRCODE的幾乎是複製他之前說桃園鐵路地下化的一大進步，張善政先生之前在鐵路地下化時，他有權的時候沒幫助，只有拖延，為了這次的研究案，他把QRCODE攬在自己的功勞，農委會其實在更早幾年，早就開始學習日本QRCODE系統，都已經在做研究甚至是使用，顯然他習慣爭功諉過，好像只有他做的事才會進步，其他人做的事都是一文不值，這樣的態度實在是大可不必。

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