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美食作家受邀台南美食獎觀禮　分享暖心小插曲引黃偉哲親回

美食作家受邀台南美食獎觀禮　分享暖心小插曲引黃偉哲親回（圖／台南市政府提供）

▲台南市觀旅局21日舉辦「2022台南美食讚」表揚分享會。（圖／台南市政府提供，以下同）

地方中心／台南報導

今年度的國際級美食評鑑《米其林指南》，台南市共有44間餐廳、店家入選，南市觀旅局特別於昨（21）日假台南遠東香格里拉舉辦「2022台南美食讚」表揚分享會，邀請入選的店家與會，並由台南市市長黃偉哲親自頒贈紀念獎章。

而受邀至現場觀禮的美食作家陳靜宜，把昨日在分享會中所看到的點點滴滴，寫在臉書上，其中一段寫到欣欣餐廳阿塗師在排演頒獎典禮時的小插曲。

文內寫著：「阿塗師問道：頒獎的人會是市長嗎？，工作人員說：會，市長會來；如果是市長，我要先向他行禮（kiânn-lé）再領獎。阿塗師重新來過一次，向工作人員行禮鞠躬，然後領獎，接著握手。

活動正式開始，阿塗師一如彩排，向市長緩緩行了禮後才領獎，市長似乎沒注意到阿塗師的小動作，而坐在第一排的我卻紅了眼眶，那一刻，我才感受到，臺南市政府針對《臺北、臺中、臺南＆高雄米其林指南2022》裏，台南入選的44家店家頒發紀念獎章，這對這些店家有多重要。」

這段話溫暖不少網友，而黃偉哲也親自在底下回覆：「是我要向店家、頭家們行禮，因為有他們的用心與手藝，以及堅持品質的精神，才是台南成為美食之都的關鍵原因。」

美食作家受邀台南美食獎觀禮　分享暖心小插曲引黃偉哲親回（圖／台南市政府提供）

▲▼黃偉哲親自頒獎給入選《米其林指南》的店家。

美食作家受邀台南美食獎觀禮　分享暖心小插曲引黃偉哲親回（圖／台南市政府提供）

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