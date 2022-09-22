苗栗無黨籍縣議員陳品安、曾玟學　出任徐定禎競選總部發言人

▲徐定禎競選總部22日發布2位無黨籍縣議員陳品安(右)、曾玟學(左)出任競選總部發言人。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎競選辦公室今(22)日宣布發言人群人事，由無黨籍苗栗縣議員曾玟學、陳品安出任競選總部發言人，強化青年溝通管道，展現苗栗隊支持本土陣營最大化的勝選決心。

徐定禎表示，苗栗縣好山好水，還有產業園區，宜居要素齊全，一定會用心規劃讓苗栗成為宜居城市，支持年輕人在苗栗安心成家立業。因此，青年選票是這次選舉的關鍵，希望借重陳品安、曾玟學兩位青年議員，協助進行政策論述，強化與青年溝通的管道，希望今年11月26日，有更多的年輕人站出來，一起打破苗栗不公不義的現況。

徐定禎指出，陳品安議員長期耕耘婦幼議題，最近成為新手媽媽仍然服務鄉親不打折。本次邀請陳品安擔任競總發言人，要借重其律師專業與母親的愛心，一起細心打造讓婦幼安心的好環境。

曾玟學敢講、敢拼，在國民黨環伺的苗栗縣議會中，照樣揭發苗栗財政黑洞的真相，為正義發聲，這正是苗栗隊的價值所在。徐定禎承諾，未來要與兩位年輕有為的議員一起努力，積極跟年輕世代溝通，讓苗栗擺脫腐敗的政治文化，為下一代創造美好的未來。

陳品安表示，認同徐定禎設立親子館、增設共融遊具、增設公辦民營幼托、提高生育津貼等婦幼政策，很榮幸受邀擔任發言人的角色，自己一定會全力以赴與苗栗隊共同的贏這場選戰。

曾玟學則指出，徐定禎提出青創政策支持青年返鄉創業，並且提出要讓苗栗變成宜居城市的願景，因此希望透過自己的力量，協助徐定禎與青年世代交流溝通，也感謝徐定禎邀請擔任發言人，期待年底一起翻轉苗栗。

徐定禎補充，陳品安、曾玟學兩位發言人都是無黨籍的現任議員，意味翻轉苗栗的願景，是超越黨派的共識，未來選上縣長也會不分藍綠建設苗栗，一定會讓苗栗改變成真。