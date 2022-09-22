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柯志恩喊重陽禮金加碼最高2萬　高市府「一段話」回應好酸

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩今日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會，其中一項為重陽敬老金加碼，最高可領到2萬。對此，高市府表示，政策執行需完整配套、兼顧財源穩定性，而非在選前的金額加碼，不僅增加政府財政負擔，也無助於健全長照制度。

柯志恩今提高齡政見「長者樂活六保障」，包括「廣設小規模多機能服務中心」、「社宅托老優先住，並擴大老屋換居」、「打造全齡樂活社區」、「推動無障礙環境改善及生活輔具專案補助」、「擴大全齡共融式公園」、「重陽敬老金再加碼」。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩提出「長者樂活六保障」。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中一項，為了因應通膨物價上漲，她要提高重陽敬老金補助，讓65歲（原住民55歲）以上未滿80歲者每人提高至1500元、80歲至89歲者每人2000元、90歲至99歲每人5000元、100歲以上每人20000元，以減輕高雄長輩生活負擔。

對此，高雄市政府發言人張硯卿表示，因應高齡化社會，市長陳其邁上任以來，持續加強長照量能、增加社福預算。高雄的人均社福支出六都最高，在老人福利經費上，從2020年的67億，今年增加到82億元。根據天下雜誌最新調查，高雄社福力為六都第一。

高雄市目前已設93個日照中心、483個社區關懷據點，今年底關懷據點將達到520個。市府團隊更結合運動中心、社區據點等場域，設置10處銀髮健身俱樂部，讓長輩在地養老，在社區內受到妥善照顧。從九月開始，敬老卡申辦年齡也放寬，55歲以上原住民便能申請，敬老卡的交通補助並未限制搭乘次數，為全台唯一。

市府團隊持續健全財政，在財政許可情況下，將持續提供長輩最好的照顧。然而政策執行需完整配套、兼顧財源穩定性，而非在選前的金額加碼，不僅增加政府財政負擔，也無助於健全長照制度。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩今（22）日召開「選擇柯志恩 長輩樂活更青春」高齡政見發表會。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩承諾，會搭配她的青年政策，結合青年新創的力量，共同打造「全齡樂活社區」，不僅能讓長者安居，也能讓青年返鄉定居。（圖／記者賴文萱翻攝）

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