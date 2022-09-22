「雞蛋裡挑骨頭」＝承認抄襲？　張善政諷鄭運鵬國文不及格

▲針對研究報告被遭控抄襲案，張善政認為是「雞蛋裡挑骨頭」，諷鄭運鵬國文不及格，相當不適任。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對綠營指農委會研究報告涉嫌抄襲，國民黨桃園市長參選人張善政回批是「雞蛋裡挑骨頭」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬則認為，張說這句話代表已承認抄襲；張善政22日受訪時拿出手機搜尋教育部國語辭典，解釋是故意挑剔或找麻煩之意，不是承認抄襲，諷刺鄭國文不及格，相當不適任。

張善政指出，「雞蛋裡面沒有骨頭」，雞蛋裡挑骨頭，教育部辭典中比喻是故意挑剔之意，如果老是雞蛋裡挑骨頭，就是故意的找麻煩，這是教育部成語詞典的解釋，「鄭運鵬委員，以前你有沒有念過國文？你的國語及格了嗎？身為立法委員的國文程度是這樣子，適任嗎？教育部的成語詞典白紙黑字寫的，『雞蛋裡面沒有骨頭』，你以為雞蛋裡面都有骨頭嗎？」

此外，針對農委會研究報告案，鄭運鵬希望張趕快道歉、農委會主委陳吉仲則以「用政治口水干擾」，張善政認為，「用政治口水干擾選舉的是誰？根本是做賊的喊抓賊，該道歉的是這個挺抄襲的人，我始終光明磊落有什麼好道歉。」

鄭運鵬還質疑，農委會研究計畫被指抄襲部分，張昨天仍未多做說明；張善政強調，「我記者會開了那麼久，他到底看了沒有？我在裡面講的非常清楚，這個案子根本不是抄襲，而是引用國外的文獻，沒有抄襲的問題，昨天記者會講了好多遍，他根本沒看才會講這句話。」

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